Terra amara/ Anticipazioni 12 settembre 2023: Mujgan sfiora la tragedia con Kerem Ali

Terra amara, anticipazioni puntata 12 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 12 settembre, su Canale 5, ci dicono che la nonnina Azize, in preda a uno dei suoi stati confusionali, trova l’anello che Rashit aveva nascosto nella serra per Fadik. L’anziana crede che si tratti di un dono per lei e se lo mette al dito. Non appena si rende conto dell’enorme equivoco, Rashit tenta di riprenderselo in tutti i modi possibili, ma viene visto da Sevda. Quest’ultima pensa che l’operaio volesse rubare l’anello, equivoca il tutto, quindi non esita un solo momento a licenziarlo. Intanto, Mujgan è sempre più disperata. Quei pochi secondi in cui ha visto il piccolo Kerem Ali non sono bastati. Sempre più sofferente, la dottoressa arriva anche a scendere a patti con la sua peggior rivale, Zuleyha.

Facendo leva sul fatto che Demir le aveva impedito di vedere i suoi figli in passato, Mujgan riesce a convincere la Altun a cedere alla sua richiesta. Colpita dalla sofferenza della rivale (proprio perché sa cosa si prova ad essere separata dai propri bambini), Zuleyha prende Kerem Ali e lo porta alla madre affinché possa almeno salutarlo brevemente. Tuttavia, il bel gesto di Zuleyha rischia di trasformarsi in tragedia…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda li 12 settembre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Mujgan è così felice di abbracciare il piccolo Kerem Ali che non vuole più restituirlo a Zuleyha, come avevano concordato all’inizio. Anzi, la dottoressa cerca di approfittarsene per scappare insieme al bimbo. La fuga rischia di mettersi male dato che madre e figlio cadono nel fiume con la corrente che rischia di portarli via. Il grave pericolo viene fortunatamente scampato dall’intrepida Zuleyha che, avendo intuito le intenzioni di Mujgan, l’avrà seguita e non esiterà un momento a tuffarsi in acqua per salvarli. L’episodio causerà un’altra grande spaccatura nel rapporto, ormai logorato da tempo, di Yilmaz e Mujgan…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz punisce le bugie di Mujgan prima cacciandola di casa (insieme alla zia Behice) poi impedendole di vedere Kerem Ali. Intanto Zuleyha è sorpresa nel constatare che Demir, pur amandola, sembra aver accettato il fatto di non essere ricambiato, tanto da dirle che se vorrà vedere Yilmaz, è libera di farlo. Quest’ultimo, però, non si fida del suo rivale e crede che stia solo manipolando Zuleyha facendo sì che lei provi compassione per lui. Fekeli appende un grande quadro di Hunkar nella sua stanza, in ricordo della donna che ha amato per quarant’anni e che ora non c’è più. Rashit vuole sposare Fadik e organizza il tutto per far sì che lei trovi l’anello di fidanzamento.











