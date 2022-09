Terra amara/ Anticipazioni 15 settembre: Yilmaz sconfitto da Demir per un solo voto

Terra amara, anticipazioni puntata 15 settembre: Yilmaz esce sconfitto

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda oggi 15 settembre, svelano che Yilmaz non ce l’ha fatta, è stato sconfitto di stretta misura da Demir, che viene dunque eletto presidente della Camera dell’industria incredibilmente con un solo voto di scarto. Per Yilmaz è una vera batosta, ma saprà uscirne a testa alta.

Intanto, alla villa, Hunkar si prende la responsabilità di avvertire Sermin della morte di Veli. Zuleyha ha un grande spirito di osservazione e si accorge della disperazione della donna. La consola e per l’occasione, Hunkar le svela di aver avuto una storia con l’uomo. Tuttavia, tra loro non è finita nel migliore dei modi poiché lui l’ha truffata.

Terra amara, anticipazioni puntata 15 settembre: Gaffur minaccia Hunkar, ecco il motivo

Le altre anticipazioni di Terra amara ci svelano inoltre che Gaffur e Saniye hanno grossi problemi dopo aver perso tutto il loro denaro a causa di un borseggiator. I due sono in fuga e troveranno riparo a casa di Suna, la zia di Gaffur. Saniye però non sopporta più la situazione che si è creata e lancia un ultimatum: se non convincerà la famiglia Yaman a farli rientrare villa, lei lo lascerà. Gaffur dovrà quindi agire con disperazione, e messo alle strette arriverà addirittura a minacciare Hunkar.

Terra amara, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Demir riesce a vincere le elezioni per il Presidente della Camera dell’Industria, ma c’è il sospetto che possa aver barato sui voti. Yilmaz è scoraggiato e sa di non avere alcuna speranza, ma Fekeli lo invita a combattere fino alla fine per la vittoria.

In ospedale, Sabahattin apprende la notizia che Gaffur è stato sorpreso mentre tentava di soffocare Yilmaz con un cuscino e, ritenendo che il mandante del tentato omicidio sia Demir, lo affronta. Di conseguenza, Demir, che non accetta una simile accusa, reagisce malamente: licenzia Gaffur e Saniye e li manda via dalla tenuta. I due, però, non si abbattono e, con alcuni risparmi, tentano di godersi questa ritrovata libertà come se si trattasse di una vacanza. Infine, Gaffur annuncia a Saniye di voler aprire un’attività tutta sua.











