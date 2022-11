Terra amara/ Anticipazioni 16 novembre: Demir proibisce a Hunkar di vedere Fekeli

Terra amaraTerra amara, anticipazioni puntata 16 novembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 16 novembre, su Canale 5 ci svelano che mentre si svolge l’asta di beneficienza, Demir sta per acquistare il prodotto dando 200 lire come miglior offerente, però sua madre Hunkar lo fermo, timorosa che la gente possa insospettirsi, essendo lui ad aver dato vita all’evento. Tuttavia, Yilmaz, entrato in sala in quel momento, sconvolge tutti quando offre 5mila lire per il cuscino con i pavoni che Züleyha aveva ricamato. Mentre Hünkar e Demir non erano contenti di vedere Yılmaz, sono rimasti sbalorditi dalla sua mossa.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 16 novembre: Flora si sente in colpa

Terra amara, anticipazioni del 16 novembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che la giornata non è ancora finita. Quella stessa sera, Fekeli incontra Hunkar e le raccomanda di cercare la verità sulla storia dell’assassinio del marito. Una volta che la donna è rientrata a casa, ne parla con Demir, ma quest’ultimo inveisce contro di lei: non vuole che la madre intrattenga rapporti con l’uomo che ha ucciso suo padre. Come dargli torto? Demir non è certo un uomo onesto, ma è consapevole che Fekeli sia un assassino, e possibilmente il responsabile della morte di qualcun altro. Eppure c’è qualcosa che non torna. Fekeli insiste molto con Hunkar, lasciando quest’ultima a chiedersi quale sia la mossa giusta da fare: dar retta al suo cuore, oppure ascoltare suo figlio?

Beautiful/ Anticipazioni 16 novembre: Quinn è dubbiosa sulla richiesta di Eric

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Zuleyha è fuggita, come aveva progettato, e al momento si trova a casa di Cengo e Nihal. Ha messo in scena tutto quanto con un escamotage: il suo è un obiettivo preciso, infatti intende testare la fiducia che la famiglia Yaman nutre per lei. Non si fida delle persone che la circondano e ha deciso di metterle alla prova. Una sfida allettante per lei. In primis, Zuleyha non si fida di Demir. Fekeli, intanto, prende parte alla cena per la raccolta fondi per l’associazione di Hunkar. In questa occasione viene messo all’asta un cuscino i cui ricami sono stati realizzati a mano da Zuleyha. Con grande sorpresa dei presenti Yilmaz non si tira indietro e fa una generosa offerta di denaro pur di aggiudicarselo.

LEGGI ANCHE:

Un posto al sole/ Anticipazioni 15 novembre: Micaela assedia Alberto, lui cederà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA