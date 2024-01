Terra Amara/ Anticipazioni 18 gennaio 2024: Adnan e sua nonna spariscono nel nulla…

Terra Amara, anticipazioni puntata 18 gennaio 2024 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra Amara, in onda oggi 18 gennaio su Canale 5, ci portano direttamente a casa di Yaman per una giornata che inizialmente sembra scandita dalla quiete ma che presto si troverà ad avere un repentino colpo di scena. Adnan e sua nonna improvvisamente spariscono; saliti su una vettura si dirigono in città senza avvisare nessuno. La famiglia si mobilita immediatamente in preda alla disperazione ma, quando la tensione sarà alle stelle, la nonnina tornerà da sola, sana e salva in villa.

Terra Amara, anticipazioni puntata in onda 18 gennaio 2024

Ma non finiscono qui le anticipazioni di Terra Amara per questa sera – 18 gennaio su Canale 5 – con un particolare evento che desterà la rabbia di Fikret; inutile l’intervento di Cetin che verrà bruscamente scacciato. Intanto, Zuleyha scoprirà che Demir – attraverso una serie di lettere – aveva cercato di mettersi in contatto anche con Hulya e deciderà quindi di tornare a casa.

I problemi per Zuleyha non finiranno qui, dato che Fikret se la prenderà anche con lei dopo aver scoperto del suo passaggio ad Izmir in compagnia di Hakan. Quest’ultimo, toccato dalla situazione della donna, incontrerò Demir per un cambio di strategia coinvolgendo anche Abdulkadir. Il piano era quello di far esplodere la nave di carico degli Yaman, ma il socio non ne vorrà sapere e procederà con l’attacco dell’imbarcazione.

Terra Amara: dove eravamo rimasti

Dopo aver osservato le anticipazioni di Terra Amara in onda questa sera – 18 gennaio su Canale 5 – vediamo dove eravamo rimasti nel precedente episodio. Protagonista ancora Abdulkhadir intento a provocare un incidente ai danni di Lutfiye, fortunatamente senza esito positivo. Intento, Zuleyha e Hakan erano ancora alle prese con le ricerche ad Ankara e riceveranno importanti indizi da seguire al fine di scoprire la verità su Fekeli.

