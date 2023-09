Terra amara/ Anticipazioni 18 settembre 2023: i sogni di Zuleyha e Yilmaz si interrompono

Terra amara, anticipazioni puntata 18 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 18 settembre, su Canale 5, ci dicono che Yilmaz e Zuleyha sono finalmente insieme e felici: dopo anni di sofferenze, i due possono vivere in libertà il loro amore. Dopo essersi sposati, vorrebbero abitare in una bella villa, ma nell’immediato lei vivrà insieme ad Adnan aspettando il divorzio; Leyla invece rimarrà con Demir e il piccolo Kerem Alì con Mujgan. I sogni di speranze per il futuro si interrompono nel momento in cui Yilmaz viene chiamato da Nazire: c’è stato un incidente, e suo figlio è caduto, sbattendo la testa. Yilmaz è nel panico e sa di dover correre subito dal piccolo per accertarsi delle sue condizioni.

L’incidente a Kerem Ali è frutto di una svista di Mujgan. La dottoressa lo ha lasciato un secondo da solo sul divano, e il bambino, però, ha fatto qualche movimento di troppo. Nell’udire il racconto di Nazire, Yilmaz è su tutte le furie perché capisce di non potersi fidare proprio di sua moglie. Quindi abbandona il lavoro alla fabbrica di cotone per correre a casa, mentre Mujgan, preoccupata per le condizioni di Kerem Alì, lo porta in ospedale.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 18 settembre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Yilmaz è su tutte le furie: come ha fatto Mujgan a distrarsi in quel modo? Troppo adirato con la sua moglie, il giovane si mette in auto per andare in ospedale ma finisce per correre eccessivamente troppo e rischia di mettere in pericolo la sua vita. Intanto alla villa Yaman, continuano gli screzi tra Sevda e Saniye, con quest’ultima che non riconosce la sua autorità e non nasconde la sua insofferenza per la presenza della donna che per anni aveva fatto soffrire Hunkar. Nel frattempo, Rashit viene riassunto e coglie l’occasione per chiedere ufficialmente a Fadik di diventare sua moglie…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, di comune accordo, Zuleyha e Demir decidono di divorziare e la piccola Leyla resterà con lui, suo padre. Nello stesso momento, Mujgan accetta di concedere il divorzio a Yilmaz, il quale le lascia il piccolo Kerem Alì. Fekeli, delusissimo dal figlio, lo ripudia, mentre Behice ne approfitta per assicurarsi che lei e Mujgan continuino a beneficiare di tutto il supporto economico che meritano. Finalmente felici, Zuleyha e Yilmaz fantasticano sul loro futuro insieme e sognano di dare una sorellina a Kerem Alì. Saniye non sopporta la presenza di Sevda e non ne fa un mistero. Rashit viene riassunto in tenuta e può ricongiungersi con la sua amata Fadik.











