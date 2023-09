Terra amara/ Anticipazioni 19 settembre 2023: Yilmaz, terribile incidente! Zuleyha è disperata

Terra amara, anticipazioni puntata 19 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 19 settembre, su Canale 5, ci dicono che i sogni di Zuleyha e Yilmaz vengono messi drammaticamente a rischio quando quest’ultimo ha un terribile incidente d’auto. Zuleyha, in macchina con Demir mentre si stavano recando alla loro prima udienza per il divorzio, assistono inermi all’accaduto mentre l’auto di Yilmaz rotola giù incessantemente. I due corrono subito per assisterlo, riuscendo a trarlo in salvo e successivamente viene portare in ospedale in fin di vita. La situazione appare molto critica fin dall’inizio.

Nello stesso momento, anche Mujgan è in ospedale con il piccolo Kerem Alì; per una svista della dottoressa, il bambino era caduto a terra dal sofa, sbattendo la testa. Sono attimi molto concitati per tutti i personaggi della serie turca…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 19 settembre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che la presenza di Fikret a Cukurova continua ad alimentare il mistero su di lui. Il nipote di Fekeli continua a indagare sul perché Yilmaz abbia voluto vendere tutte le sue proprietà a Hunkar Yaman. Per cercare di raggiungere tutti i suoi scopi, il giovane prosegue col doppio gioco per stringere alleanza segrete e realizzare quello che sarà il suo piano definitivo. Nel frattempo, Fikret si avvicina a Mujgan sempre di più, chiarendo di non voler essere solo una semplice spalla amichevole per lei. Nel frattempo, in ospedale arriva un nuovo medico, tale Bahtiyar, che scopriamo essere il cugino di Mujgan.

Bahtiyar sta per iniziare il suo incarico. Intanto, in tenuta sale notevolmente la tensione tra Sevda e Saniye; la prima è sempre più inserita all’interno della famiglia Yaman e si comporta da padrona della villa, potendo contare sul sostegno di Demir e Zuleyha.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, di comune accordo, Zuleyha e Demir decidono di divorziare e la piccola Leyla resterà con lui, suo padre. Nello stesso momento, Mujgan accetta di concedere il divorzio a Yilmaz, il quale le lascia il piccolo Kerem Alì. Fekeli, delusissimo dal figlio, lo ripudia, mentre Behice ne approfitta per assicurarsi che lei e Mujgan continuino a beneficiare di tutto il supporto economico che meritano. Finalmente felici, Zuleyha e Yilmaz fantasticano sul loro futuro insieme e sognano di dare una sorellina a Kerem Alì.

Saniye non sopporta la presenza di Sevda e non ne fa un mistero. Rashit viene riassunto in tenuta e può ricongiungersi con la sua amata Fadik, alla chiede di essere sua moglie. Una svista di Mujgan, che fa cadere Kerem Alì, è la molla che fa scatenare la rabbia di Yilmaz, che corre troppo e ha un incidente stradale. Mentre Demir e Zuleyha si recano all’udienza per il divorzio, assistono a tutto.











