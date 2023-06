Terra amara/ Anticipazioni 20 giugno 2023: Behice vuole uccidere Zuleyha!

Terra amara, anticipazioni puntata 20 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 20 giugno, su Canale 5, ci dicono che Hunkar vuole far visita a Zuleyha, che è ricoverata in ospedale dopo l’avvelenamento, ma viene bloccata dai miliari che non possono farla passare senza un permesso. Nonostante le insistenze della donna, le autorità le impongono il divieto. In quel momento arriva Julide che, tornata ad esercitare la sua professione di Procuratore, può far avere a Hunkar il lasciapassare per entrare. Nel frattempo, Mujgan confida a sua zia Behice di sentirsi in difetto perché si sta augurando la morte di Zuleyha, dato che la ritiene l’unica responsabile di tutti i problemi che ha con Yilmaz. Inoltre spera che Demir venga arrestato come colpevole di aver intossicato la sua rivale.

La confessione viene presa molto a cuore da Behice, che si sente in dovere di aiutare sua nipote, ancora presa dalla sua gelosia dopo aver visto Yilmaz al capezzale di Zuleyha. A quel punto la perfida donna pensa di realizzare il desiderio di sua nipote. In che modo? All’insaputa della stessa Mujgan, decide di travestirsi da infermiera per tentare di far fuori Zuleyha…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 20 giugno 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che armata di una siringa piena di un medicinale mortale, Behice riesce a convincere le guardie della camera di Zuleyha ad allontanarsi, facendo loro credere di essere un’infermiera (il travestimento la aiuterà molto). In questo modo, la zia di Mujgan ha campo libero per uccidere Zuleyha. Entrata nella stanza, però, la povera ragazza fa appena in tempo a svegliarsi per impedire alla donna di farle l’iniezione. Zuleyha riesce a difendersi e a mettere in fuga Behice, non senza prima essersi ferita in volto. Zuleyha è molto scossa dall’accaduto, ma nessuno riesce a credere alla sua versione poiché le guardie, pur di non perdere il lavoro, ammettono di non essersi mai allontanati dalla camera! I dottori quindi credono semplicemente che la loro paziente abbia avuto un incubo…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Demir ha affidato i suoi figli alle cure di Mersin, una donna che solo lui conosce. Uzum, che si era nascosto nell’auto dell’uomo, è l’unica a sapere tutto e lo Yaman le fa promettere di non rivelare nulla. Zuleyha ha un malore in carcere e Hatip fa diffondere in città la voce che sia stato Demir ad avvelenarla. Lo Yaman va su tutte le furie e lo attacca pubblicamente. Julide riottiene il suo lavoro dopo che Sabahattin riesce a far confessare a Sermin di averla incastrata perché spinta dalla gelosia. In ospedale, Yilmaz fa visita a Zuleyha e Mujgan assiste alla scena senza essere vista.











