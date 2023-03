Terra amara/ Anticipazioni 20 marzo: Zuleyha e Yilmaz progettano la fuga!

Terra amara, anticipazioni puntata 20 marzo su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 20 marzo, su Canale 5, ci dicono che Zuleyha e Yilmaz si sono incontrati di nascosto e i due amanti sono finalmente decisi a fuggire insieme! Intanto Demir, alla ricerca della moglie, si sta avvicinando al loro nascondiglio, ma quando giunge là la vede parlare con Gulten. L’uomo si dice preoccupato perché non la trovava, quindi lascia le due da sol. Zuleyha tira un sospiro di sollievo e dice a Gulten che temeva che Demir l’avrebbe scoperta con Yilmaz. L’amica le confida di avere dei sensi di colpa nei confronti di Saniye, che l’ha cresciuta e difesa da Gaffur.

Yilmaz, nel frattempo, torna a casa felice e raggiante all’idea che lui e Zuleyha potranno finalmente ricongiungersi e avere la vita che è stata negata loro per troppo tempo. Fekeli lo ferma perché vuole parlargli, forse intuendo cosa il giovane abbia in mente di fare. L’uomo gli dice di capire la sua sofferenza, ma lo spinge anche a riflettere a cosa accadrà a Mujgan e alle conseguenze di questa sua scelta: la dottoressa non merita tutto questo. Yilmaz gli assicura che le parlerà a dovere, spiegandole ogni cosa.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 20 marzo

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Zuleyha promette a Gulten che parlerà con Demir e farà in modo che Saniye e Gaffur possano tornare a lavorare in tenuta. Intanto, Demir riceve la visita di un uomo che consegna a lui una borsa di Sermin; al suo interno c’è un biglietto aereo per la Francia e un assegno che Hunkar le aveva dato per convincerla a ritrattare le sue accuse contro Demir.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Gulten confessa a Yilmaz di non aver spedito le lettere di Zuleyha nel periodo in cui lui era in carcere per proteggere i due dall’ira di Demir. Poi, i domestici vengono interrogati da Demir e Hunkar in merito all’incidente di Saniye. Tutti puntano il dito contro Zuleyha perché temono di perdere il posto. Solo Gulten si schiera dalla parte della sua amica, e ciò provoca un litigio con Saniye e Gaffur; in seguito tutti e tre vengono cacciati dalla villa Yaman, insieme a Nesrin. Intanto, Behice avverte Mujgan: ha visto Yilmaz estrarre una pistola e puntarla contro Demir e dice alla nipote di stare attenta e di cercare di riconquistare il marito. Ciò provoca ovviamente uno scontro tra Yilmaz e Mujgan.

Zuleyha, ora libera di poter entrare e uscire dalla villa, si incontra di nuovo con Yilmaz: i due parlano nuovamente della possibilità di fuggire insieme e vivere finalmente liberi.











