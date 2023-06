Terra amara/ Anticipazioni 23 giugno 2023: Yilmaz corre di nuovo da Zuleyha

Terra amara, anticipazioni puntata 23 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 23 giugno, su Canale 5, ci dicono che Zuleyha viene dimessa dall’ospedale ma i medici le raccomandano attenzione e, se avrà bisogno di aiuto, le basterà prendere i farmaci che le hanno prescritto. In quel preciso istante arriva Yilmaz che, dopo aver appreso dell’aggressione, è corso subito ad assicurarsi delle condizioni della sua amata. Il giovane poi domanda a Zuleyha se è vero che Behice ha tentato di ucciderla, come sostiene. La ragazza lo conferma, ma i dottori l’hanno smentita, sostenendo che potrebbe aver avuto un forte incubo dovuto all’assunzione di medicinali che le hanno provocato questo effetto.

Un altro domani/ Anticipazioni 23 giugno 2023: Dani, il suo segreto viene scoperto!

Da lontano, Mujgan assiste all’incontro tra i due e in lei si riaccende la gelosia… Furiosa, la dottoressa si sfoga con Sabahattin: è stanca di vedere Yilmaz correre subito da Zuleyha non appena lei ha bisogno di aiuto. Il dottore la tranquillizza, affermando, però, che deve smettere di soffocare suo marito con queste continue insinuazioni. Sabahattin la accusa di essere gelosa, per questo motivo ha mandato il filmato del loro incontro segreto a Demir.

Sei sorelle/ Anticipazioni 23 giugno 2023: Adela è in prigione e vive un inferno...

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 23 giugno 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Mujgan si difende, sostenendo l’idea che se non lo avesse fatto, Yilmaz sarebbe fuggito insieme a Zuleyha. Lei ha agito solo per proteggere il suo matrimonio. Nel frattempo, Yilmaz è con Fekeli perché stanno per concludere un affare con Vedat, che è però interessato a comprare delle azioni di Demir.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, in un momento di sconforto, Mujgan fa l’errore di dire a sua zia che desidera la morte di Zuleyha e spera che Demir venga ritenuto colpevole. Behice prende in parola le sue confessioni e, travestita da infermiera, riesce a introdursi in camera di Zuleyha con l’intento di somministrarle un medicinale mortale. Fortunatamente la ragazza si sveglia in tempo e respinge l’aggressione, ma quando racconta l’accaduto, nessuno le crede e i medici credono che abbia avuto solo un incubo dovuto ai farmaci che sta prendendo.

Beautiful/ Anticipazioni 23 giugno 2023: Steffy scopre che Finn è morto...

Intanto Demir viene scagionato da ogni accusa di aver avvelenato Zuleyha quando anche le altre detenute del carcere vengono ricoverate per intossicazione; si scopre quindi che l’avvelenamento è dovuto a una pentola di rame. Una volta appreso dell’incidente, Yilmaz ritira le sue accuse a Demir, capendo di aver sbagliato a giudicarlo. Mujgan è incredula quando dall’ospedale le dicono che Zuleyha crede di aver visto Behice che tentava di ucciderla.











© RIPRODUZIONE RISERVATA