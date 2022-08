Terra amara/ Anticipazioni 25 agosto: Zuleyha e Gulten punite, colpa di Hunkar

Terra amara, anticipazioni puntata 25 agosto: Yilmaz diventa più ricco di Demir

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda oggi 25 agosto, svelano che Demir è sorpreso e turbato per via dell’ascesa imprenditoriale di Yilmaz, che è sempre più benvoluto ovunque. Il ragazzo, grazie all’influenza di Fekeli, è riuscito a portare i braccianti dalla sua parte. Demir è preoccupato che il suo rivale possa diventare più ricco di lui, quindi deve escogitare qualcosa che confermi i suoi sospetti sul rapporto tra Yilmaz e Fekeli.

Un altro domani/ Anticipazioni 25 agosto: Victor aiuta Carmen, Julia sempre più sola

Intanto, alla villa, il postino consegna le carte per il divorzio tra Sabahattin e Sermin. Ci penserà Fadik a consegnarle a Hunkar, il quale poi le rivela anche che il motivo della fine del loro matrimonio potrebbe essere la storia tra Sabahattin e Gulten. E Hunkar ne resta scioccata.

Terra amara, anticipazioni puntata 25 agosto: Gulten e Zuleyha unite dallo stesso destino avverso

Le anticipazioni della puntata di Terra amara di oggi ci dicono inoltre che Fadik riferisce inoltre a Sermin che Sabahattin e Gulten hanno una relazione. A quel punto, Gaffur, infuriato con Gulten per aver disonorato la famiglia, punisce sua figlia promettendola in sposa ad Abdi, che però ha molti più anni di lei. La giovane scoppia in lacrime; è triste e si sente prigioniera in quella casa.

Sei sorelle/ Anticipazioni 25 agosto: Adela sorprende tutti, Dolores sospetta...

In realtà, Hunkar sa che tra Gulten e Sabahattin non c’è proprio niente e che i contatti tra i due hanno solo lo scopo di aiutare Yilmaz. Per questo la giovane deve essere punita. Gulten condivide lo stesso destino avverso di Zuleyha, sempre più triste e prigioniera di un matrimonio in cui non può decidere per sé. Inoltre sente la mancanza del figlio Adnan, che Demir le ha portato via.

Terra amara, dove eravamo rimasti: Zuleyha tradita anche da Hunkar

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Saniye comunica a Gaffur di essere incinta. Demir sempre più spietato con Zuleyha; prima le chiede per quale motivo abbia tentato la fuga e abbia cercato di togliersi la vita, poi le nega alcuna spiegazione quando la giovane pretende di riavere suo figlio. Intanto, Yilmaz sta diventando molto competitivo sul mercato grazie all’acquisto dei nuovi macchinari.

Una vita/ Anticipazioni 25 agosto: Genoveva incontra Rodrigo, una notizia per Valeria

Nel frattempo, Hunkar cerca di convincere Yilmaz ad andarsene via da Cukurova e lo inganna dicendogli che Zuleyha e Demir sono felici insieme. Yilmaz ovviamente non le crede. Inoltre, Hunkar volta le spalle a Zuleyha quando quest’ultima le chiede ai aiutarla a ritrovare suo figlio; la donna vuole punirla e non perdonarla per aver tentato la fuga, tradendo Demir.











© RIPRODUZIONE RISERVATA