Terra amara/ Anticipazioni 24 agosto: Hunkar volta le spalle a Zuleyha

Terra amara, anticipazioni puntata 24 agosto: Yilmaz sempre più potente, una minaccia per Demir?

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda oggi 24 agosto, svelano che Saniye svela a Gaffur di essere incinta, una notizia che lo lascia spiazzato ma felice. Intanto, rientrato alla villa, Demir parla con Zuleyha per tentare di capire le cause del suo comportamento. Le chiede perché abbia tentato la fuga portandosi via dei preziosi e Adnan, poi le domanda per quale motivo abbia cercato di togliersi la vita. Zuleyha non vuole rispondergli, anzi vuole solo riavere suo figlio.

Sei sorelle/ Anticipazioni 24 agosto: Blanca, gesto inaspettato per Rodolfo

Intanto, all’impianto di lavorazione del cotone, giungono macchinari di ultima generazione che rendono l’azienda di Yilmaz (e anche lui) sempre più competitivi sul mercato. Per Demir potrebbero rappresentare un problema? Nel frattempo, Hunkar cerca di convincere Yilmaz ad andarsene via da Cukurova e lo inganna dicendogli che Zuleyha e Demir sono felici insieme. Yilmaz ovviamente non le crede.

Un altro domani/ Anticipazioni 24 agosto: Carmen le prova tutte per salvare Mabalé

Terra amara, anticipazioni 24 agosto: Hunkar non aiuta Zuleyha!

Le anticipazioni della puntata di Terra amara di oggi ci dicono inoltre che Zuleyha sarà ancora più disperata: vuole assolutamente sapere dov’è il piccolo Adnan, ma nessuno sembra aiutarla. Anche Hunkar le volta le spalle: dopo la sua fuga, la donna non intende assolutamente fornirle indizi su dove si trovi suo figlio. La cosa sconvolge Zuleyha che si sente sempre più prigioniera di quella vita che non avrebbe mai voluto avere…

Intanto, Sermin è sempre più coinvolta da Veli; si incontra con lui segretamente, e Veli ne approfitta per ingannarla: in questo modo farsi consegnare una grossa somma di denaro con l’aiuto di un complice.

Una vita/ Anticipazioni 24 agosto: Ramon trama qualcosa con Fidel, Lolita...

Terra amara, dove eravamo rimasti: Zuleyha disperata, Adnan è sparito

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha è disperata: suo figlio Adnan sembra svanito nel nulla, e nessuno sa dove sia finito. La giovane non sa dove si trovi e chi glielo abbia portato via, quindi non le resta che aspettare seduta davanti alla porta della villa per ore, in attesa di una qualche risposta. Intanto, la tenuta è scossa dall’annuncio inaspettato del divorzio tra Sabahattin e Sermin. L’uomo non perde altro tempo: prepara le valigie e lascia la villa, gettando inevitabilmente sua moglie tra le braccia di Veli.

Hunkar viene di nuovo riportata in ospedale a causa di un malore. I medici le spiegano che ciò è dovuto a complicanze post operatorie. Hunkar è a rischio e morirà? Al suo capezzale c’è Demir, che prima di giungere lì aveva tolto Adnan dalle braccia di Zuleyha.











© RIPRODUZIONE RISERVATA