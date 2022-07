Terra amara/ Anticipazioni 26 luglio: Demir e Sait, un piano contro Yilmaz…

Terra amara, anticipazioni puntata 26 luglio: Demir contro Yilmaz

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda il 26 luglio, ci dicono che dopo essere stata licenziata, Saniye viene schiaffeggiata da Gaffur, che poi le ordina di scusarsi con Zuleyha. Demir viene avvertito che Yilmaz è stato dimesso e si trova in prigione. Intanto, Hunkar vuole che anche Saniye si scusi per evitare di essere licenziata ma non intende sentire ragioni; a quel punto Gaffur la manda fuori casa, non considerandola più sua moglie. Invano, Saniye cerca di consolare Gulten.

Nel frattempo, Demir e Sait hanno un piano diabolico per eliminare Yilmaz. In prigione giunge un certo Fekel, che comincia ad elargire denaro a tutti, ma Yilmaz rifiuta i suoi regali.

Terra amara, dove eravamo rimasti: Yilmaz fugge dal carcere

Nelle precedenti puntate di Terra amara, nel carcere nel quale si trova Yilmaz scoppia una rissa e l’uomo viene coinvolto. Le cose peggiorano quando i rivoltosi fanno anche scoppiare un incendio, e ben presto si diffonde la notizia che Yilmaz sia morto. Demir ne approfitta per rigirare tutto e prova a far credere a tutti che sia andata così, e Zuleyha è disperata per il suo amato. Solo in questo modo il rampollo sarà sicuro che la sua sposa non lo cercherà più, convinto che Yilmaz non uscirà mai dal carcere.

Il giovane, però, grazie all’indulto riesce ad uscire in effetti di prigione: Demir lo viene a sapere e si precipita a Cukurova per tentare di fermarlo da un suo possibile ritorno nella tenuta. Zuleyha, inaspettatamente, licenzia Saniye e la donna, aiutata da Sermin, decide di vendicarsi e introduce un serpente nella stanza della moglie di Demir. Quando la ragazza se ne accorge, fugge ma nel panico generale, inciampa per le scale e i medici sono costretti a indurle un parto prematuro…

