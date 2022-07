Terra amara/ Anticipazioni 25 luglio: Yilmaz è morto? Notizia shock per Zuleyha…

Terra amara, anticipazioni puntata 25 luglio: Demir è morto?

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda il 25 luglio, ci dicono che nel carcere nel quale si trova Yilmaz scoppia una rissa e l’uomo viene coinvolto. I rivoltosi fanno anche scoppiare un incendio, e si diffonde la notizia che Yilmaz sia morto. Demir prova a far credere a tutti che sia andata così, e Zuleyha è disperata. Solo in questo modo il rampollo sarà sicuro che la sua sposa non lo cercherà più, convinto che Yilmaz non uscirà mai dal carcere.

Il giovane, però, grazie all’indulto riesce ad uscire dal carcere: Demir lo viene a sapere e si precipita a Cukurova per tentare di fermarlo da un suo possibile ritorno nella tenuta. Zuleyha, inaspettatamente, licenzia Saniye e la donna, aiutata da Sermin, decide di vendicarsi e introduce un serpente nella stanza della moglie di Demir. Quando la ragazza se ne accorge, fugge ma nel panico generale, inciampa per le scale e i medici sono costretti a indurle un parto prematuro…

Terra amara, dove eravamo rimasti: Yilmaz di nuovo in carcere

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Hunkar è salva grazie all’intervento di Gaffur, il quale ha provveduto a fermare Yilmaz e a riportarlo in prigione. Per questo motivo la donna decide di ricompensare i servigi del braccio destro di suo figlio con una grossa somma di denaro, che fa insospettire Gulten, la quale assiste alla scena. Più tardi i due fratelli hanno un acceso scontro, in cui lei lo accusa di essere un assassino. Intanto Yilmaz viene riportato in carcere: per lui evadere una seconda volta sarà difficile.

Zuleyha si insospettisce perché non vede Gulten da diverse ore. Quando la raggiunge, la vede con il volto tumefatto per il colpo che le è stato inferno dal fratello. Zuleyha tenta di capire cos’è successo, ma la domestica non le dice nulla. Quando cerca di parlarne con Saniye, viene addirittura minacciata. L’arrivo di Hunkar pone fine alla discussione. Quando torna a casa Demir si rende conto che qualcosa non va ma non può immaginare che Gulten ha deciso di raccontare a tutti del passato di Zuleyha per vendicarsi del fatto che Demir voglia licenziarlo…

