Terra amara/ Anticipazioni 27 dicembre: Demir in carcere, Hunkar scopre che…

Terra amara, anticipazioni puntata 27 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 27 dicembre, su Canale 5 ci svelano che Demir è dietro le sbarre, ma è convinto della sua innocenza e pensa che ben presto lo faranno uscire, grazie anche alla fama di cui gode. E proprio grazie alla sua popolarità, Demir avrà un trattamento di favore da parte delle guardie. Intanto, Hunkar non si arrende per cercare di farlo uscire. Indagando in solitaria, la donna tenta di capire se il figlio è davvero innocente, ma così facendo scoprirà però che Demir l’ha ingannata da tanti anni, nascondendole un’altra verità. Tutto ciò accadrà grazie ad una pista che le fornirà il capomastro Gaffur sugli ultimi giorni di vita di Sait…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 27 dicembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che la notizia sull’arresto di Demir diventa intanto di dominio pubblico in città, e la famiglia cerca di insabbiarlo come può, ma sarà difficile mettere a tacere certe voci. L’esperienza di Demir ha delle ripercussioni su Yilmaz, il quale comincia a ricordare il suo arresto di diverso tempo prima, quando finì dietro le sbarre per aver difeso l’onore di Zuleyha. Il giovane condivide anche tante considerazioni con il suo padrigno, Fekeli. Per Yilmaz è certamente un modo per metabolizzare quanto successo al suo rivale in amore.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Behzat decide di disconoscere la figlia Mujgan quando quest’ultima gli dice di essere intenzionata a sposare Yilmaz. Zuleyha, sconvolta dalla notizia dell’imminente matrimonio, confessa a Demir di amare ancora Yilmaz, e che Adnan non è suo figlio. Ovviamente il rampollo non la prende bene e la minaccia. A minare ancora di più il rapporto tra Yilmaz e Mujgan è l’arrivo di Naime, che si lascia accidentalmente sfuggire che Yilmaz e Zuleyha sono stati amanti in passato. La pediatra è delusa ed è sul punto di rompere il fidanzamento con lui. Alla posa della prima pietra dell’azienda agricola casearia di Demir e Cengaver, viene invitato anche il Ministro. I pettegolezzi su Yilmaz e Zuleyha fanno il giro della città. Pensando che solo Cengaver avrebbe potuto fare questa rivelazione, Demir lo prende a pugni, convinto sia stata Nihal a rivelare il segreto, facendo così terminare sia il rapporto di amicizia e sia quello professionale.

LEGGI ANCHE:

