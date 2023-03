Terra amara/ Anticipazioni 27 marzo: Yilmaz trova Mujgan ma forse è troppo tardi…

Terra amara, anticipazioni puntata 27 marzo su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 27 marzo, su Canale 5, ci dicono che c’è ancora il caos in ospedale, dove coloro che hanno avuto l’intossicazione alimentari, stanno ricevendo tutte le cure dovute. Arriva anche Yilmaz, che è in cerca di Mujgan dopo che quest’ultima se n’è andata via di casa senza dire niente a nessuno. Lì incontra Sabahattin che gli spiega cos’è accaduto alla festa degli Yaman. Lo sguardo di Yilmaz si ferma poi su Zuleyha, accorsa in ospedale per assistere Gulten, tra le persone malate. Demir, intanto, presta soccorso come può a tutti coloro che sono stati ricoverati, ma non può fare a meno di pensare a cosa potrebbe essere andato storto nella scelta dei polli da cucinare. Forse Gaffur ha sbagliato qualcosa?

E infatti Demir se la prenderà proprio col capomastro, arrivando a picchiarlo violentemente davanti alla moglie Saniye. Messo alle strette, l’uomo ammette di aver comprato i polli dal losco Hatip. La reazione dello Yaman sarà immediata: trascinerà Gaffur con sé, che lo condurrà proprio dal suo peggior nemico. Hatip, però, negherà le accuse, scaricando tutta la colpa su uno dei suoi uomini.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 247marzo

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Yilmaz sta cercando Mujgan ovunque, non riuscendo a trovarla. Chiedendo in giro, il giovane apprende che l’auto di sua moglie è stata avvistata nelle vicinanze dell’aeroporto. Yilmaz si precipita, sperando di riuscire a fermarla, ma potrebbe essere troppo tardi. Quali sono le intenzioni di Mujgan? E dov’è fuggita? Ovunque sia andata, la donna è rimasta profondamente ferita dal marito, che le ha praticamente confermato di essere ancora innamorato di Zuleyha, e che lei altri non è che la sua seconda scelta…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha dice addio a Yilmaz dopo aver appreso che Mujgan è incinta. C’è grande tensioni tra i vari personaggi della serie. Demir scopre che Hunkar aveva venduto dei terreni a Fekeli perché sull’orlo della bancarotta nel ricavare i soldi per farlo uscire di prigione, e l’uomo si infuria con sua madre. A quel punto, ferito nell’orgoglio, Demir restituisce il denaro a Fekeli, che tuttavia non accetta tale affronto; Yilmaz gli fa promettere che metteranno fine alla famiglia Yaman, costi quel che costi. Così, tramite Yilmaz, Cetin riporta la borsa contenenti i soldi a Demir. Intanto in paese si organizza la grande festa per la circoncisione di un centinaio di bambini, come organizzato da Hunkar, ma durante la cerimoni accade l’imprevedibile: tutti i presenti si sentono male a causa dei polli ingeriti – gli stessi animali venduti dal perfino Hatip a Gaffur con l’inganno per far sì che gli Yaman facessero una pessima figura davanti al governatore di Cukurova, anch’egli invitato alla festa.

Yilmaz, invece, prende Mujgan da parte e le mostra la lettera che Zuleyha gli aveva scritto quando lui era in carcere – quella in cui la ragazza ammetteva di essere stata costretta a sposare Demir perché sotto minaccia e per salvargli la vita. Mujgan è delusa e sconvolta. Tutti vanno in ospedale dove i malati vengono ricoverati per intossicazione alimentare.











