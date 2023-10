Terra amara/ Anticipazioni 27 ottobre 2023: Fekeli scopre il tragico segreto di Fikret

Terra amara, anticipazioni puntata 27 ottobre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 27 ottobre, su Canale 5, ci dicono che Demir ha ricevuto una telefonata al termine della sua serata: qualcuno ha sabotato il caseificio e lui ha perso moltissimi litri d’acqua. Di fronte a questo bel guaio, lo Yaman si domanda chi possa essere stato. Il colpevole è Fikret, che abbiamo visto agire in piena notte perché colto da un impeto di rabbia. Il giovane, però, non sa di aver commesso un passo falso. Infatti Fekeli lo ha seguito e lo mette con le spalle al muro: deve spiegargli, una volta per tutte, il motivo della sua ossessione per gli Yaman. Fikret a quel punto cerca di evitare le domande dello zio, glissando su tutto, ma ormai è stato colto con le mani nel sacco.

Un posto al sole/ Anticipazioni 27 ottobre 2023: un'amara scoperta per Rossella

Fikret quindi si trova costretto a confessare a Fekeli tutta la verità e la sua tragica storia: il motivo per cui odia così tanto gli Yaman è perché Adnan Sr. era anche suo padre. Questa confessione sarà una vera e propria doccia fredda per colui che finora credeva di essere suo zio, dato che ha sempre creduto che il ragazzo fosse il figlio di suo fratello Musa.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 27 ottobre 2023: Matilde e Vittorio, scatta il bacio?

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 27 ottobre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Fikret, con le lacrime agli occhi, racconta a Fekeli tutto il calvario vissuto da bambino, iniziando da quando Musa decise di disconoscerlo poiché non era suo figlio. Da bambino, lui e sua madre furono quindi costretti a vivere nella miseria poiché neanche Adnan volle riconoscerlo come suo erede. Ecco per quale motivo Fikret vuole vendicarsi. Fekeli apprende che il ragazzo non ha intenzione di fermarsi e vuole colpire al cuore proprio Demir, poiché dal suo punto di vista il fratellastro deve patire le sue stesse sofferenze. Il proposito non piace ad Ali Rahmet, il quale invece consiglia al giovane di non farsi accecare dall’odio perché prima o poi ne pagherà le conseguenze. Ma Fikret vuole andare fino in fondo…

La promessa/ Anticipazioni 27 ottobre 2023: la scoperta di Manuel

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, dopo la morte di sua zia, Mujgan ha i sensi di colpa per via degli atti criminosi di cui si è macchiata Behice. Fekeli, però, le dice di non preoccuparsi perché lei non c’entra assolutamente nulla con ciò che ha fatto quella perfida donna. Ancora una volta, l’unico a starle vicino sarà Fikret, che non vuole più nascondere i suoi sentimenti per lei. Dopo una visita a Sevda, Zuleyha decide di sdebitarsi con Umit invitandola a cena. Quando Demir torna a casa scopre che l’ospite è la sua amante.

Lui cerca di dissimulare l’imbarazzo, ma Sevda percepisce che tra loro c’è qualcosa e capisce che i gemelli altro non sono che un regalo di Umit. Più tardi, Sevda decide di affrontare il primario in merito a quanto ha scoperto e la invita con tono minaccioso a porre fine alla sua relazione con Demir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA