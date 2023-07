Terra amara/ Anticipazioni 4 luglio 2023: Yilmaz è il padre di Adnan, tutta la verità!

Terra amara, anticipazioni puntata 4 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 4 luglio, su Canale 5, ci dicono che Zuleyha rivela a Yilmaz tutta la verità: Adnan è suo figlio, non di Demir. La ragazza si scusa per averglielo nascosto per tutto questo tempo, mentre Yilmaz ne rimane turbato, ma anche sorpreso. La confessione viene ascoltata, involontariamente, da una Gulten sotto shock, rimasta fuori dalla porta della sua stanza. Yilmaz le chiede spiegazioni, chiedendole perché non gli abbia mai detto nulla: come ha potuto farlo? Non ha provato mai vergogna quando Demir abbraccia Adnan? Zuleyha, in lacrime, le spiega dicendogli che aveva paura e temeva che ci sarebbero state delle conseguenze. Yilmaz, però, non vuole sentire ragioni: pensava che lui non l’avrebbe protetta?

Zuleyha lo prega di non fare nulla poichè Demir sa tutto di Adnan. A quel punto, la ragazza deve raccontargli tutta la verità fin dall’inizio, dai soprusi che ha dovuto subire dagli Yaman, a cominciare dal ricatto di Hunkar per costringerla a sposare suo figlio affinché Yilmaz non venisse giustiziato. Lui ha uno scatto d’ira e minaccia di uccidere la matriarca degli Yaman per riprendersi Adnan…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 4 luglio 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che la rivelazione di Zuleyha su Adnan ha avuto effetti inaspettati su Yilmaz, che si arrabbia moltissimo con lei e, nonostante le abbia promesso di non infuriarsi, la considera morta per aver taciuto su qualcosa di così importante. A complicare le cose, Zuleyha gli racconterà che Mujgan ha provato a farla fuori, confermando che anche la dottoressa era a conoscenza della paternità di Adnan. A quel punto, Zuleyha prova un gesto disperato e minaccia di buttarsi dal balcone della sua camera d’ospedale; per fortuna Gulten e Yilmaz riescono a salvarla.

Demir osserva tutta la scena e, temendo che sua moglie voglia di nuovo togliersi la vita, corre da lei. Yilmaz capisce di aver avuto una reazione esagerata, quindi per il momento non farà capire allo Yaman né a Mujgan di essere a conoscenza della vera paternità di Adnan, anche se la dottoressa avrà qualche dubbio…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha si risveglia dall’intervento e, contrariamente a quanto pensava Mujgan, non la accusa di averle sparato. In compenso, però, la minaccia: ora ha lei il coltello dalla parte del manico. Quando scopre che la nuora si è risvegliata dal coma, Hunkar la raggiunge in ospedale e, dopo averle chiesto perdono, le assicura che sarà sempre dalla sua parte. Hatip, dopo aver ricevuto la lettera ricattatoria di Gaffur, va nel bosco per consegnare del denaro al ricattatore (che lui non sa chi sia visto che la lettera era anonima). Nella sua auto trova ad attenderlo Sermin.

Per evitare che l’amante faccia una scenata di gelosia, Hatip preferisce portarla con lui. L’incontro tra quest’ultimo e Gaffur finisce in modo drammatico, con quest’ultimo che lo uccide. Sermin è l’unica testimone. Intanto Naciye denuncia suo marito per l’omicidio di Cengaver, e dopo la confessione, la polizia emana un mandato di arresto. Ben presto si sparge la voce su Hatip che ha ucciso Cengaver: dalla tenuta arriva fino alle orecchie di Demir. Intanto, in ospedale, Zuleyha manda Gulten a chiamare Yilmaz…











