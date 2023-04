Terra amara/ Anticipazioni 7 aprile: Sermin e Hatip vengono arrestati!

Terra amara, anticipazioni puntata 7 aprile su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 7 aprile, su Canale 5, ci dicono che proseguono i lavori per il trasferimento di Yilmaz e Mujgan vicino casa Yaman. Intanto si scopre che Hatip e Sermin sono diventati amanti: l’uomo ha acquistato una casa ad Adana per i loro incontri clandestini, all’insaputa di sua moglie. Infatti il criminale dice alla nipote di Hunkar che se non fosse per i figli, a quest’ora avrebbe già lasciato Naciye. La coppia, però, non si accorge di essere spiata da Saniye la quale torna subito in tenuta per avvisare Hunkar: quest’ultima pensa allora come mettere in atto la sua vendetta per fargliela pagare alla nipote. Più tardi, verso sera, mentre Sermin e Hatip ballano felici in casa, i gendarmi vi fanno irruzione e non sono soli: c’è anche Naciye con loro, che li accusa di adulterio.

I due amanti clandestini tentano di rigettare le offese, spiegando che si stavano semplicemente divertendo come una coppia di amici – una teoria che non convincerà per niente gli inquirenti. Infatti per Hatip e Sermin scatterà l’arresto!

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 7 aprile

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Yilmaz e Mujgan hanno invitato Sabahattin e Julide a casa loro nella nuova casa vicino gli Yaman per festeggiare il trasferimento. Durante la cena, tra il dottore e il pubblico ministero ci sono delle occhiate d’intesa, sintomo che i due si piacciono e vorrebbero approfondire la loro conoscenza. Zuleyha si affaccia alla terrazza della tenuta Yaman e osserva Yilmaz e Mujgan felici insieme, poi rientra nella sua stanza e scoppia in lacrime…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Saniye sospetta che Sermin e Hatip siano amanti e lo riferisce a Hunkar. Intanto, Demir scopre di essere stato ingannato da Yilmaz che ha venduto le quote alla società tedesca sapendo che il prezzo di mercato sarebbe poi aumentato – e obbligando il suo rivale a investire più denaro del dovuto. Conscio del pericolo di bancarotta al quale va incontro, Demir insiste lo stesso nel voler vendere i suoi beni per ricavare i soldi necessari per il progetto – esattamente come Yilmaz aveva previsto – nonostante Hunkar sia contraria. Yilmaz, successivamente, scopre degli accordi segreti tra Fekeli e Hunkar e si infuria col suo padrino. Poi, decide di distruggere il muro che separa villa Yaman dall’ex casa di Sermin e si trasferisce con Mujgan in quest’ultima abitazione.

Zuleyha cerca di essere una buona amica con la dottoressa, anche se appare chiaro come lei sia intenzionata a marcare il territorio per tenersi stretta il marito. Alla fine, Demir si decide a non mettere in vendita le sue terre, mentre Hunkar invece rivela a suo figlio il suo passato con Fekeli.











