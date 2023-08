Terra amara/ Anticipazioni 8 agosto 2023: Zuleyha è delusa da Yilmaz

Terra amara, anticipazioni puntata 8 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 8 agosto, su Canale 5, Hunkar viene a saper che Demir è in contatto con Sevda e non la prende molto bene. La due donne si incontrano successivamente. La matriarca dice alla sua rivale che Demir si è preso cura di lei solo per volere del padre. A casa di Fekeli, tutti si preparano per la cena, e tra loro c’è anche Gulten, che è stata accolta dall’uomo d’affari. Si festeggia il salvataggio di Fikret, che è riuscito a fermare i criminali che volevano attentare alla vita di Fekeli. Inaspettatamente Behice, forse perché infastidita da tanta celebrazione, chiede al giovane quale nome userà sul passaporto, dato che ne ha due.

A quel punto, Fikret si sente messo con le spalle al muro, specialmente perché Fekeli gli mostra i due passaporti. Il ragazzo giustifica la cosa raccontando una storia a cui tutti sembrano credere. Tranne Behice, che è ancora molto sospettosa, quindi lo incalza dicendogli di mostrargli la cicatrice che si era fatto da bambino. Fikret alza la maglietta, confermando la sua tesi. La zia di Mujgan è mortificata e si scusa, alzandosi da tavola.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda l’8 agosto 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Fikret spiega a Fekeli di non avergli rivelato nulla sui suoi due passaporti per non disturbarlo ulteriormente. Al piano di sopra, Behice è inferocita. Raggiunta da Mujgan, la perfida donna si lamenta perché ora Fikret, avendo conquistato la fiducia di tutti, si impossesserà di tutti gli averi di Fekeli, mentre loro due resteranno senza un soldo. Zuleyha è molto delusa da Yilmaz per aver “rapito” Adnan e gli fa capire che non è poi così tanto diverso da Demir. Nel frattempo, Fekeli chiede a Hunkar di sposarlo, e lei accetta felice la proposta…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, in uno scatto di rabbia, Yilmaz rapisce Adnan; solo Saniye lo vede, ma lo lascia andare, sentendosi poi in colpa. Demir accusa ingiustamente Gulten per la sparizione del bambino, nonostante Zuleyha e Hunkar prendano le sue difese. Incurante di tutto, Yilmaz passa del tempo col piccolo, poi decide di riportarlo in tenuta, scatenando le ire di Zuleyha. Nel frattempo, Fikret compie un gesto da eroe: riuscendo a far confessare Enroll per l’attentato a Fekeli, la polizia lo ringrazia per averlo consegnato alla giustizia. Ciò rinnova la fiducia di Fekeli nei confronti del presunto nipote. Behice è determinata a smascherare il ragazzo, sbattendogli in faccia la verità: perché ha due passaporti con due nomi diversi?











