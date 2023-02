Terra amara/ Anticipazioni 8 febbraio: scacco matto a Seher, Demir la smaschera

Terra amara, anticipazioni puntata 8 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 8 febbraio, su Canale 5 ci svelano che Fekeli è pronto a vivere la sua storia con Hunkar alla luce del sole, ma prima i loro rispettivi figli dovranno far pace tra loro. Demir sembra disposto a deporre l’ascia di guerra nei confronti di Yilmaz, ma sua madre non è molto sicura. Intanto, Seher rivela a Hunkar di aspettare un figlio da Demir ed entra nella disperazione perché afferma che ora la sua vita è rovinata poiché nessuno vorrà più avere a che ora con lei. Hunkar, a quel punto, decide di indagare a fondo e parlare con suo figlio. Finora Seher aveva descritto quell’avvicinamento con Demir come un abuso da parte del rampollo, ma le cose non stanno proprio così…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 8 febbraio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che madre e figlio si confrontano per capire come agire con Seher, ma a sorpresa l’uomo rivela a Hunkar di essere sterile e di aver sempre saputo che prima di lui Zuleyha aveva avuto un altro (ossia Yilmaz), quindi Adnan non è suo figlio. E le cose non finiscono qui, perché Hunkar decide di essere completamente sincera con Demir svelandogli di essere sempre stata consapevole del suo “problema”, e gli racconta di come ha premuto su Zuleyha affinché lo sposasse, facendo leva sui sentimenti che provava per Yilmaz come unico modo per potergli risparmiare la vita. I due, però, scoprono un’altra verità: Seher è, sì, incinta, ma il figlio è di Gaffur! In questo caso, la domestica cerca di capovolgere la situazione a suo favore poiché omette di aver iniziato a flirtare per prima col capomastro, pur sapendo benissimo che lui è sposato con Saniye.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Gulten cerca di riprendersi dalla violenza subita. Allo stesso momento, Yilmaz sta meglio, ma è ancora a casa da Sabahattin, che lo sta coprendo con la complicità di Fekeli, affinché Mujgan non sappia cos’è realmente accaduto nella colluttazione con Ercument. La sua copertura rischia però di essere scoperta quando la dottoressa si presenta a sorpresa a casa di Sabahattin per esprimergli i suoi dubbi su Yilmaz. Quest’ultimo, quindi, capisce di doversi far perdonare, quindi decide di tornare a casa regalandole un velo da sposa che lei apprezza moltissimo. Yilmaz, inoltre, dispensa regali anche ai suoi familiari. Gaffur cerca di riavvicinarsi a Seher, ma lei gli rifila l’ennesimo rifiuto, convinta a portare avanti il suo piano per incastrare Demir…

