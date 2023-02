Terra amara/ Anticipazioni 7 febbraio: i dubbi di Mujgan su Yilmaz

Terra amara, anticipazioni puntata 7 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 7 febbraio, su Canale 5 ci svelano che Gaffur cerca di riavvicinarsi a Seher, ma la reazione di lei lo stupisce: infatti la domestica lo rifiuta, dicendogli che ora non ha più bisogna delle cose di poco conto che lui le offre. Intanto, a Istanbul c’è il funerale di Ercument. Quindici giorni dopo gli eventi legati alla morte del cugino di Demir, Yilmaz si sta riprendendo e sta decisamente meglio, quindi chiede a Sabahattin notizie di Mujgan, poi lo informa che gli Yaman non lo denunceranno dato che le indagini della polizia non hanno portato a nessun risultato. La dottoressa, intanto si reca proprio dal suo collega per chiedere notizie del suo fidanzato perché ha dei dubbi e pensa che lui voglia rompere il loro impegno matrimoniale. La verità sarà molto difficile da nascondere. Yilmaz è consapevole che Mujgan sente la sua mancanza, ma deve continuare a starle lontano affinché non si scopri cosa gli è successo.

Gulten invece accompagna Zuleyha a fare delle compere e qui incontra Cetin, che cerca di chiederle un appuntamento. L’inserviente, però, appare timida e riservata e gli dice che non può uscire. Seppur deluso, Cetin incassa il rifiuto, chiedendosi per quale motivo gli abbia risposto in quel modo.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 7 febbraio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Yilmaz rischia di essere scoperto perché Mujgan, insospettita dalla sua lontananza, si reca all’improvviso a casa del dottor Arcan. A quel punto, Yilmaz deve escogitare un modo per farsi perdonare e decide di mandarle un pacco dove è contenente un abito da sposa, direttamente da Parigi, prima di presentarsi di fronte a lei. Müjgan è al settimo cielo e, almeno all’inizio, il piano del fidanzato funziona…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, i gendarmi avvertono gli Yaman che è stato ritrovato il cadavere di Ercument: qualcuno l’ha ucciso. Hunkar si “abbandona al dolore” pur consapevole di cosa è gli è successo. Demir va ad identificare il corpo del cugino, mentre Zuleyha rimane con la suocera, mentre tiene in mano suo figlio Adnan. L’indomani il clan è in partenza per Istanbul dove si terrà il funerale, e anche Gulten va con loro – su iniziativa di Demir, affinché la giovane si distragga. Vedendo sua sorella andare con gli Yaman, Gaffur se ne lamenta con Saniye, che lo mette al suo posto. Sermin, intanto, cerca di spiare per capire cosa stia succedendo.

