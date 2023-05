Terra amara/ Anticipazioni 8 maggio: Demir e Yilmaz tramano vendetta

Terra amara, anticipazioni puntata 8 maggio su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 8 maggio, su Canale 5, ci dicono che Zuleyha accetta, controvoglia, di andare a una cena di affari con Demir, dato che Adnan non sta bene e non voleva lasciarlo solo. Sermin si vendica di Sabahattin fingendo di essere stata aggredita dall’ex marito. Intanto Behice tesse le lodi di Fekeli mentre si trova insieme a una sua amica, alla quale confida che intende convincerlo a spostare le sue attività a Istanbul, in modo che anche Mujgan e la sua famiglia si trasferiscano nella città. Al Circolo, durante la cena di affari di Demir, Zuleyha si isola e chiede di poter tornare a casa da suo figlio. Il marito le chiede di stare tranquilla poiché Adnan è con Hunkar e le domestiche che si stanno prendendo cura di lui, quindi non ha niente di cui preoccuparsi. In quel momento arrivano in sala anche Fekeli e Yilmaz…

Il Paradiso delle signore non va in onda/ La soap chiude e torna a settembre...

Terra amara, anticipazioni puntata in onda l’8 maggio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che gli sguardi di Yilmaz e Zuleyha si incrociano non appena si notano nella sala. Fekeli porta il figlioccio al tavolo. Una volta seduti, l’uomo fa cenno a Yilmaz: Demir sta cenando con i proprietari di una fabbrica di petrolio, ma è convinto che il figlio di Hunkar non stia tramando qualcosa di losco. Yilmaz pensa sia impossibile poiché loro hanno comprato le sue attività a Istanbul, quindi non esiterà un attimo a vendicarsi di loro per l’affronto e l’umiliazione subita. E ha ragione a pensarlo. Infatti Demir dà appuntamento ai suoi ospiti presso la sua fabbrica, forse per mostrar loro qualcosa di importante. Poi si congeda con sua moglie, dicendo loro che devono tornare a casa perché sono preoccupati per il figlio.

Beautiful/ Anticipazioni 8 maggio: Deacon accetta le richieste di Hope ma...

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, dopo aver rischiato la vita in un incidente, Demir è fortunatamente salvo. Hunkar, temendo che Zuleyha possa svelare a Yilmaz che è il padre biologico di Adnan, cerca di convincere il figlio a intestare tutti i suoi beni alla figlia Leyla. Demir, però, è irremovibile. Intanto, Sermin intende salvare il suo matrimonio e quindi cerca con successo di impietosire Julide, la fidanzata del suo ex marito, con l’intento di farla allontanare da Sabahattin. Il piano non va a suo favore, e Sermin giura vendetta. Intanto Behice mette in guardia Mujgan: con la sua gelosia nei confronti di Zuleyha potrebbe causare ancora più attrito tra le due famiglie.

LEGGI ANCHE:

Terra Amara oggi 6 maggio cambia orario: perchè?/ Puntata ridotta per lo speciale...

© RIPRODUZIONE RISERVATA