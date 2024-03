Terra amara/ Anticipazioni 8 marzo 2024: Vahap cerca di derubare Zuleyha, ma Fikret…

Terra amara, anticipazioni 8 marzo 2024: Colak lancia una pesante accusa a Betul

Oggi pomeriggio, venerdì 8 marzo 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Terra amara, a partire dalle ore 14.10. Il nuovo appuntamento si preannuncia, ancora una volta, ricco di colpi di scena e momenti di grande suspence. Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate da TvBlog, il pubblico assisterà oggi all’ennesimo tentativo di Vahap di entrare nella camera da letto di Zuleyha per rubare i suoi oggetti personali. Tuttavia, questa volta viene scoperto da Fikret che lo caccia di casa e lo minaccia.

Intanto si fa sempre più tesa la situazione tra Colak e Betul, con il primo che arriva a rivolgere una clamorosa accusa alla seconda. Secondo lui, infatti, la donna avrebbe passato a Zuleyha delle informazioni che le hanno permesso di vincere la gara d’appalto per la fornitura di agrumi, portandolo alla sconfitta. Betul, spaventata dalla furia di Colak, cerca conforto e rifugio dalla madre Sermin.

Terra amara, anticipazioni e dove vederlo in tv e in streaming

Come rivelano le anticipazioni di Terra amara di oggi pomeriggio, venerdì 8 marzo 2024, ci sarà un importante colpo di scena che riguarderà anche Zuleyha. La donna, infatti, inizierà a pentirsi di non aver più celebrato il matrimonio con Hakan Gumusoglu, rimandandolo ad un momento successivo. Si renderà infatti conto dell’errore commesso e, per porvi rimedio, farà al suo amato una proposta molto allettante.

Terra amara andrà in onda non solo oggi pomeriggio, ma anche questa sera in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21.40 circa. In entrambi i casi, oltre alla visione in tv, le puntate sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

