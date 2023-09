Terra amara/ Anticipazioni 8 settembre 2023: Sermin mette in guardia Demir su Behice

Terra amara, anticipazioni puntata 8 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 8 settembre, su Canale 5, ci dicono che dopo essere stata minacciata da Behice, Sermin va da Demir per metterlo in guardia su quanto ha ascoltato dalla conferenza stampa della donna. La nipote di Hunkar gli spiega come la perfida zia di Mujgan abbia organizzato tutto alla perfezione, portando a sé i giornalisti più influenti, di fronte ai quali ha accusato pubblicamente Zuleyha di aver orchestrato la sua presunta aggressione. Demir non riesce a capire le intenzioni di Behice, mentre Sermin lo avvisa di fare assolutamente qualcosa per contrastarla: quella donna è pericolosa e non ha intenzione di fermarsi. Demir non si lascia scomporre, e afferma che spetterà a Cukurova scegliere da quale parte schierarsi.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni replica 8 settembre 2023: Gemma e Marco, la verità sul figlio

Ecco perché non impedirà che la stampa pubblichi le dichiarazioni di Behice. Le critiche che riceverebbe farebbero ancora più scalpore. Demir si dice stanco di combattere, e non ne vuole più sapere di niente e di nessuno. Sermin comunque lo incita a fare qualcosa: non può restare a guardare…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda l’8 settembre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Demir rimane pensieroso quando Sermin gli confessa che l’aggressione a Behice è una grossa messinscena, al che lo Yaman inizia seriamente a pensare se la dark lady possa essere coinvolta o meno nell’omicidio di sua madre. Nel frattempo, Gaffur è molto agitato perché Behice è al corrente che è stato lui ad aver ucciso Hatip e teme che lei possa ricattarlo. Lo stato di turbamento dell’uomo viene notato anche da Saniye, che tuttavia è troppo impegnata con Sevda. Infatti la capo dei braccianti non ha mai accettato di buon grado il trasferimento dell’amante di Adnan Sr. nella tenuta Yaman. E, notando che si sta comportando sempre più come una padrona di casa, finisce per litigare pesantemente con lei…

Beautiful/ Anticipazioni 8 settembre 2023: Eric incoraggia Quinn a correre da Carter!

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Demir, informato dal procuratore che non ci sono nuovi sospettati per l’omicidio di sua madre Hunkar, decide di aiutare le indagini offrendo una enorme ricompensa a chi fornirà informazioni utili all’arresto del colpevole. Gaffur, alla notizia della ricompensa, sogna una vita da ricco. Il colpo grosso potrebbe avvenire con il ritrovamento di un dossier su Behice in un cassetto nella camera di Hunkar, che la accusa di tentato omicidio. La dark lady è molto più furba di lui: non solo lo minaccia, se oserà denunciarla per la morte di Hunkar perché racconterà alla polizia che è stato lui a uccidere Hatip, ma gli strappa dalle mani anche il dossier!

La promessa/ Anticipazioni dall'11 al 15 settembre 2023: Jana scopre qualcosa su Curro...

Behice indice una conferenza stampa in cui accusa Zuleyha di aver orchestrato la sua presunta aggressione, però confessa di averla perdonata per non privare una madre dei propri figli. Sermin è l’unica a mettere in dubbio le sue parole.











© RIPRODUZIONE RISERVATA