Terra amara/ Anticipazioni 9 gennaio: Yilmaz pensa ancora a Zuleyha

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 9 gennaio, su Canale 5 ci svelano che Zuleyha esce di nascosto con Gulten per raggiungere Yater, che vedono insieme a Demir mentre porta via Adnan. Più tardi, alla tenuta, Demir ed Hunkar rimproverano Gulten per quello che ha fatto, ma lei gli dice di averlo fatto per Zuleyha perché stava molto male. Non le interessa se la licenziano; restituisce quindi l’atto di proprietà del terreno che gli avevano regalato. Gulten si reca a casa di Sermin e accetta la sua proposta di lavoro. Demir costringe Zuleyha ad accompagnarlo ad una cena per non avere ritorsioni. Nel frattempo Jenko tornato da Nihat le dà un regalo e i soldi per saldare il debito del fratello. Poi le dice che si fida di lei che non l’ha mai abbandonato nel momento del bisogno e la ringrazia abbracciandola. Nel frattempo Hunkar si sta pentendo di aver costretto Zuleyha a sposare Demir.

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che il giorno seguente, Yilmaz si alza dal letto e vuole scoprire perché Zuleyha era andata da lui. Fekeli gli rivela che i freni della sua auto sono stati manomessi, e Demir si era arrabbiato perché lei voleva avvisarlo e l’aveva picchiata e non sa se è andata da lui per farlo arrabbiare di più. Yilmaz confronta il suo padrino, dicendogli di non capire perché ha sposato Demir quando era in prigione, dicendogli poi che era molto felice con lui. Per questo motivo si è tenuto lontano dalla sua amata e ha poi trovato in Mujgan una donna da amare, nonostante le loro differenze.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz viene portato in ospedale dopo la sparatoria. Ancora incosciente, mormora il nome di Zuleyha proprio davanti a Mujgan. Alla villa, Hunkar e Demir discutono, con quest’ultimo che è deciso a porre fine alla vita del suo rivale una volta per tutte. Poi, porta via Adnan da Zuleyha, lasciandola in lacrime. Fekeli e Sebahattin parlano della situazione complicatissima tra Zuleyha, Demir e Yilmaz. Alla tenuta, Zuleyha è angosciata perché sente la mancanza di suo figlio, quindi si sfoga con Hunkar, che la avverte: conosceva il prezzo da pagare se voleva salvare la vita di Yilmaz. L’aveva avvisata, la vita del suo amato era nelle sue mani. Poi le rivela che Yilmaz è vivo. Quando Hunkar e Fekeli si incontrano lei gli dice che è molto dispiaciuta per quello che era successo e che si pente di non aver impedito il matrimonio tra Zuleyha e Demir…

