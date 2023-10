Terra amara/ Anticipazioni 9 ottobre 2023: la richiesta shock di Mujgan a Gulten

Terra amara, anticipazioni puntata 9 ottobre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 9 ottobre, su Canale 5, ci dicono che Demir e Zuleyha sono a pranzo nello stesso ristorante di Fekeli e Fikret. Mentre i due coniugi parlano di affari e di come poter ampliare il loro business, Ali Rahmet cerca di spiegare al nipote che deve rispettare lo Yaman: lui ha rischiato la vita pur di tirare fuori Yilmaz dall’auto in fiamme. Fikret finge di aver compreso e chiude la conversazione, ma suo zio non è del tutto convinto e intuisce che possa esserci dell’altro sotto.

Behice, dopo essersi sfogata, convince, in qualche modo, Mujgan che non può continuare a vivere in una casa modesta, che lei definisce una “topaia”. Per questo motivo la dottoressa escogita un piano. La grande casa in cui Gulten e Cetin sono andati a vivere è l’unica proprietà che Yilmaz non ha venduto prima della sua morte. Perciò Mujgan ha in mente di chiedere ai novelli sposi di trasferirsi altrove: quella villa è parte dell’eredità di suo marito, quindi deve essere sua. Senza pensarci un istante, Mujgan chiede a Gulten e Cetin di traslocare altrove.

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che quando Saniye viene a sapere della richiesta di Mujgan, ha una reazione esplosiva e vuole subito informare Fekeli e Zuleyha affinché intervengano. Tuttavia Gulten la prega di non farlo, e alla fine riesce a convincerla: la ragazza è preoccupata di eventuali ritorsioni da parte di Behice e Mujgan. Conoscendole, sa bene di cosa siano capaci di fare. Fikret, invece, spera che Mujgan rimanga a casa di Fekeli. E’ ormai chiaro che il giovane prova dei sentimenti verso la dottoressa. Un affetto che non riesce più a negare, specialmente dopo quel bacio che si sono dati…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha trova una strana lettera nell’ufficio Demir, che scopre essere stata da suo padre. Nella missiva, Adnan Sr. accusava una donna di mentire sulla paternità di un figlio, di cui non era intenzionato a prendersi cura poiché voleva concentrare le sue attenzioni solo ed esclusivamente su Demir, suo legittimo erede. Ciò implica che suo marito ha un fratellastro, che sappiamo essere Fikret. Il ritorno di Behice a casa di Fekeli non piace alle domestiche, specialmente a Nazire, che ormai non fa mistero di non sopportarla per via dei suoi atteggiamenti di arroganza. Dopo l’ennesimo rimprovero maleducato di Behice nei confronti della domestica, Fekeli la invita gentilmente ad andarsene, per trasferirsi in una casa più modesta.

Tra Umit e Mujgan emergono i primi attriti quando la dottoressa crede che dovrà andare di villaggio in villaggio ad occuparsi delle vaccinazioni. In realtà si tratta di un grosso equivoco: il primario voleva affidarle il piano vaccinazioni vista la sua esperienza. Fikret si giustifica con Fekeli per aver distrutto la lapide di Adnan Sr., ma l’uomo non è del tutto convinto della sua versione dei fatti.











