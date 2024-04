Terra amara, anticipazioni puntata 25 aprile 2024/ Hakan e Abdulkadir minacciati

Terra amara, anticipazioni della puntata in onda oggi 25 aprile 2024

Terra amara, la soap opera turca che ha appassionato il pubblico italiano sin dalle prime puntate, torna in onda oggi, giovedì 25 aprile 2024 con una nuova e avvincente puntata. L’epilogo della storia di Zuleyha che, nel corso della sua vita ha dovuto affrontare la morte dei suoi amori cercando di non abbattersi mai per il bene dei figli, è sempre più vicino. Dopo la tragica morte di Demir con cui pensava di aver riscoperto l’amore vero, Zuleyha ha trovato in Hakan prima una spalla sulla quale appoggiarsi e, successivamente, un marito con cui ricominciare. Con il matrimonio di Zuleyha e Hakan è cominciato così l’ultimo capitolo della vita di una giovane, ma super coraggiosa donna.

Se, tuttavia, Zuleyha pensava di poter finalmente essere serena e felice accanto ad Hakan e di aver detto addio a tutte le preoccupazioni, già nella puntata in onda questa sera, si ritroverà a dover fare i conti con un segreto che il marito condivide con Abdulkadir.

Anticipazioni Terra amara: Hakan inganna Zuleyha

Nella nuova puntata di Terra amara in onda questa sera, Abdulkadir e Hakan sono alle prese con le minacce di Hamran, il figlio di un uomo che hanno ucciso anni fa in Libano. Di fronte ai movimenti sospetti del marito, Zuleyha decide di seguirlo per scoprire cosa le sta nascondendo e, nel momento in cui se lo ritrova di fronte, gli chiede spiegazioni. Abdulkadir, così, riesce a coprire Hakan dicendo a Zuleyha che ha chiesto ad Hakan di aiutare Vahap a rispettare un vecchio debito d’onore.

Colak, nel frattempo, scatena la rabbia delle braccianti a cui continua a non pagare gli stipendi. Zuleyha, dopo aver saputo la situazione che le donne stanno vivendo, decide di intervenire creando un fondo di solidarietà. Abdulkadir e Hakan, invece, nel tentativo di liberarsi dell’uomo che li sta minacciando, pensano di ucciderlo mentre Betul continua a vivere con Sermin da Vahap.

Terra amara, dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Abdulkadir ha scoperto da Vahap che, in realtà, il matrimonio tra Colak e Betul non ha alcuna valenza legale anche se la donna continua ad essere convinta di essere ufficialmente la moglie e, di conseguenza, la sua erede legittima. Betul, nel frattempo, insieme a Sermin, è stata mandata via di casa da Zuleyha e si ritrovano a chiedere l’ospitalità delle persone che conoscono.

Fikret, invece, affascinato da Zeynep, non vuole assolutamente ricevere il pagamento relativo all’affitto della casa, ma testarda come poche, la donna riesce a scoprirà a quanto ammonta il canone obbligandolo ad accettare il pagamento.











