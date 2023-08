Terra amara/ Anticipazioni replica 17 agosto 2023: Zuleyha sposa Demir

Terra amara, anticipazioni puntata in replica 17 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 17 agosto, su Canale 5, ci dicono che Zuleyha è stata messa alle strette da Hunkar: o sposerà Demir, oppure il suo amato Yilmaz morirà in carcere, senza sconto di pena. La ragazza è disperata e, ad aggravare la sua situazione, c’è anche la gravidanza. Con le spalle al muro e sotto ricatto, alla giovane non resta altra scelta se non quella di sposare Demir, seppur non lo ami minimamente. Zuleyha è disperata e piange all’idea di restare intrappolata in un matrimonio senza amore. Così, a poche ore dalla cerimonia, spinta dai domestici invidiosi della sua posizione vantaggiosa, la ragazza tenta un gesto disperato: gettarsi nel fiume e farla finita. La sua azione viene interrotta appena in tempo da Hunkar, che la invita a riflettere.

Dopo averle salvato la vita, la matriarca degli Yaman procura a Zuleyha un nuovo abito da sposa. Il giorno delle nozze dovrebbe essere un momento felice, invece la ragazza è molto triste e non nasconde le lacrime sotto il velo bianco…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 17 agosto 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che il matrimonio tra Demir e Zuleyha viene celebrato in tenuta Yaman, ed è una cerimonia sfarzosa; la giovane sposa indossa lo stesso abito nuziale che Hunkar portò anni addietro quando si unì in matrimonio con Adnan Sr., il padre di Demir. Mentre quel pomeriggio assolato Zuleyha diventa ufficialmente la moglie di Demir e prende il cognome degli Yaman, Yilmaz è ancora in carcere in attesa di una risposta dalla lettera che aveva inviato alla sua fidanzata giorni prima. Il giovane ignora ciò che sta succedendo in villa, ed è speranzoso di poter riabbracciare la sua Zuleyha prima della sentenza.

Terra amara: perché ci sono le puntate in replica?

Questa settimana Terra amara va in onda in replica. L’amata soap turca ha messo in pausa le nuove puntate durante le ferie di Ferragosto per permettere al suo pubblico di rilassarsi al mare, in attesa dei nuovi appuntamenti, che saranno trasmessi dal 21 agosto. Canale 5 ha deciso di riproporre Terra amara dall’inizio: da lunedì 14 agosto, gli spettatori e i curiosi che si avvicinano per la prima volta alle vicende dei residenti di Cukurova conosceranno l’amore intenso e impossibile di Zuleyha e Yilmaz, due giovani innamorati di Istanbul alla ricerca di un futuro migliore. Il loro destino è segnato nel momento in cui trovano lavoro presso la potente famiglia Yaman. Dopo essersi finti fratello e sorella (i proprietari non volevano altre coppie nella loro tenuta), Zuleyha diventa una domestica, mentre Yilmaz lavora come bracciante.

Demir, però, il rampollo degli Yaman, si innamorata di Zuleyha a prima vista. La perfida e astuta madre Hunkar fa in modo di togliere di mezzo Yilmaz, dopo aver scoperto che non è il fratello, e con l’inganno obbliga Zuleyha a sposare suo figlio…











