Terra amara/ Anticipazioni settimanali 11-16 aprile: Fekeli e Hunkar amore interrotto

Terra amara, anticipazioni settimanali dall’11 al 16 aprile su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda nella settimana dalll’11 al 16 aprile, ci dicono che le vicende si concentrano sull’amore tra Fekeli e Hunkar che diventa di dominio pubblico. Demir è furioso con sua madre, mentre la donna sospetta che dietro a tutto ci sia Sermin, che ha fatto pubblicare foto e articolo per vendicarsi di lei. Intanto, la notizia si diffonde per tutta Cucurova e Fekeli è intenzionato a cercare il responsabile. Il malore improvviso di Azize obbliga i suoi cari ad andare in ospedale; qui Fekeli chiede a Hunkar di sposarlo, e lei accetta. Demir si scaglia contro, ma l’intervento tempestivo di Sabahattin evita il peggio. L’ira del figlio di Hunkar non si fermerà qui. Intanto in città si diffonde la notizia del matrimonio tra Fekeli e Hunkar, ma le rispettive famiglie non approvano.

Demir sposta Azize in un altro ospedale, poi vieta a sua madre di andarla a trovare e la allontana dalla tenuta. Sermin si allea con Behice per far fuori Hunkar e creare ulteriormente scandalo. Cetin vuole capire perché Gulten non vuole sposarlo, nonostante sia chiaro il suo interessamento per lui. Gaffur cerca, in maniera goffa, di saldare il debito con Hatip. Zuleyha, invece, tenta di convincere Demir che Adnan non ha mai chiamato Yilmaz “papà”.

Le altre anticipazioni di Terra amara nella settimana dall’11 al 16 aprile ci rivelano inoltre che è tutto pronto per il matrimonio di Hunkar Yaman e Ali Rahmet Fekeli. Nessuno delle due famiglie vuole partecipare, tranne Saniye che è lì presente per aiutare la sua signora a prepararsi. All’arrivo dello sposo però si presenta anche Zuleyha, la quale gli racconta quanto sia amareggiata che la suocera trovi la felicità dopo tutte le ingiustizie che le ha inflitto. Per lei è insopportabile. Quando la ragazza gli spiega tutte le cattiverie che le ha fatto Hunkar, dalla prigionia in casa all’allontanamento da Adnan, Fekeli ne resta profondamente deluso. Zuleyha tuttavia omette di dire che il bambino in realtà è figlio di Yilmaz, sia per scrupolo di coscienza, sia perché sa che svelare quest’informazione avrebbe delle ripercussioni sulla vita di molti, tra cui Mujgan.

Fekeli e Hunkar alla fine non si sposano, e ciò genera scandalo e tanti pettegolezzi in città. Zuleyha dice a Sabahattin di aver spiegato a Fekeli come Hunkar l’ha separata da Yilmaz, facendole sposare Demir, ma confessa al dottore di non aver voluto dire a Fekeli che il piccolo Adnan è il figlio di Yilmaz, per evitare reazioni violente da parte del diretto interessato. La loro conversazione, però, viene ascoltata casualmente da Mujgan, che ne resta sconvolta: ora sa che Adnan è figlio di Yilmaz, suo marito.











