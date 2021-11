Terrapiattista a Tu si que vales/ Video Albino Galuppini: “Terra come pizza”

Alberto Galuppini, terrapiattista, è intervenuto in qualità di concorrente ai microfoni di Tu si que vales, trasmissione di Canale 5 del sabato sera. L’uomo si è presentato ai quattro giudici del programma asserendo quanto segue: “Sono un disillusionista e stasera voglio togliervi l’illusione di vivere su una sfera rotante. La terra è piatta, non è rotonda. In realtà è una sorta di pizza, di catino, dal quale emergono i continenti. Ci sono tantissime prove empiriche a supporto di quanto vi sto dicendo“.

Da quel momento, ha preso il via una spiegazione accompagnata anche da una cartina e da alcune fotografie scattate dallo spazio, che tuttavia non ha convinto Sabrina Ferilli, rappresentante del sentiment del pubblico presente negli studi di Mediaset. Con la sua consueta spontaneità, l’attrice si è lasciata andare ad alcuni commenti ironici: “Ma se la Terra è piatta, come gira, come er frisbee? Mi sembra ‘na teoria ‘n pochino… Te sei ‘ngrippato su ‘sta cosa… Se uno studia mica arriva a di’ ‘ste cose, no? Non s’è documentato, è tutto strampalato”.

ALBERTO GALUPPINI, TERRAPIATTISTA A TU SI QUE VALES: IL PUBBLICO LO BOCCIA AL 96%

Nel prosieguo della sua esibizione, Alberto Galuppini ha quindi vissuto il momento di confronto con i quattro giurati di Tu si que vales. A rompere il ghiaccio è stato Gerry Scotti, che, rivolgendosi al terrapiattista, ha detto: “Grazie per averlo fatto senza fanatismo e con il sorriso con le labbra, ma per me non vale”. Di parere contrario Teo Mammuccari, che ha espresso parere favorevole per la passione con cui l’uomo ha divulgato la sua teoria.

È quindi seguito il non vale di Rudy Zerbi: “Nulla di personale nei suoi confronti, ma francamente ci ha detto cose che già si sapevano”. A chiosare è stata Maria De Filippi: “Siamo davanti a una persona molto educata, ma penso che la divulgazione debba essere fatta bene e non da chi capita. Per me è no”. Il pubblico, infine, ha detto no al 96%.

