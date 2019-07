Terrapiattisti, la prima squadra di calcio/ Flat Earth FC, ha già un illustre tifoso

Se siete terrapiattisti, allora avete una squadra di calcio da tifare. Si chiama Flat Earth FC, ma non è proprio una nuova squadra. Si tratta di un club di quarta divisione spagnola, il Mostelos Balompié, che ha deciso di cambiare nome per festeggiare la promozione in terza serie. E quindi ha scelto di chiamarsi “Terra piatta Football Club”. E visto che il presidente Javi Poves, terrapiattista convinto, non voleva farsi mancare nulla, ha sostituito anche lo stemma della squadra, scegliendone uno con l’immagine della Terra piatta. Nel frattempo ha preparato le nuove maglie e la campagna abbonamenti. «Siamo una squadra di calcio professionistica della quarta categoria spagnola e siamo nati per unire le voci di milioni di seguaci del movimento dei terrapiattisti e di tutte quelle persone che cercano risposte». Così il comunicato ufficiale firmato dal presidente 32enne. Lui stesso ha ammesso che così può avere una presenza costante sui media. Ma l’obiettivo non è solo il ritorno mediatico.

Il presidente del primo club terrapiattista garantisce che alla base del progetto c’è una filosofia di vita. «Il calcio è lo sport più popolare e che ha il maggior impatto a livello mondiale», spiega Javi Poves. Il numero uno del Flat Earth FC ha proseguito evidenziato il fatto che questa squadra sarà diversa dalle altre perché non è legata all’apparenza ad una nazione o a una città. «La nostra sarà la prima associata a una causa e a un’idea che interessa tutti, senza una precisa ubicazione». E quindi è una squadra di calcio che può richiamare anche persone straniere. «Il Flat Earth FC sarà un club in in cui chiunque, ovunque si trovi, potrà sentire di farne parte». È facile immaginare l’impatto che ha avuto questa notizia sui social: su Twitter ad esempio le reazioni sono un mix tra ironia e incredulità, invece su Instagram compare il video-saluto dell’ex direttore tecnico dell’Argentina, Alfredo “Coco” Basile che rivela di appoggiare la teoria terrapiattista e si propone come allenatore del Flat Earth FC.





