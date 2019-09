Terremoto a Macerata: scossa M 3.0/ Ingv, sisma Marche: epicentro a Castelsantangelo

Nuovo terremoto nel centro Italia, precisamente in provincia di Macerata, nelle Marche. Stando a quanto registrato dall’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle ore 3:28 della notte fra sabato 21 e domenica 22 settembre 2019, si è verificata una scossa di magnitudo 3.0 nel maceratese, con epicentro registrato a otto chilometri da Castelsantangelo sul Nera. L’ipocentro, la profondità, è stata invece localizzata a 11 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda i comuni più vicini al centro del sisma dove sono state avvertite le scosse, si tratta di Norcia (provincia di Perugia, Umbria), nonché Arquata del Tronto (in provincia di Ascoli Piceno, Marche). Il comune di Castelsantangelo sul Nera fu già interessato in passato da un terremoto di magnitudo 5.4 e 5.9 risalente al 26 ottobre del 2016, nonché di M. 6.5 del 30 ottobre del 2016. Fu un evento terribile che distrusse quasi completamente il centro abitato e le frazioni dello stesso paese.

TERREMOTO A MACERATA M 3.0: ULTIME SCOSSE INGV

Al momento non si registrano feriti ne tanto meno danni, ma come al solito è stata la paura a farla da padrona, complice anche il fatto che in quelle zone della nostra penisola le scosse sono frequenti e a volte provocano eventi terrificanti come quello appunto di tre anni fa. Da segnalare un altro terremoto, questa volta più lieve, avvenuto sempre in zona poco dopo la mezzanotte e mezza. L’Ingv ha infatti registrato alle ore 00:35 della notte fra sabato e domenica una scossa di magnitudo 2.0 gradi con epicentro situato a soli due chilometri a nord est di Norcia, nota cittadina in provincia di Perugia (Umbria). La profondità è stata invece localizzata a 10 chilometri sotto il livello del mare. Anche in questo caso la scossa non ha provocato feriti o danni ma solo tanta paura.

