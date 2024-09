Due scosse di terremoto Campi Flegrei sono state localizzate nelle scorse ore, entrambe comunque molto lievi. Come riferito dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, gli eventi tellurici sono stati segnalati nella serata e nella mattinata di ieri. Quello più “importante” è stato quello delle ore 19:14 di giovedì 12 settembre 2024, un evento tellurico che ha avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter. L’epicentro è stato individuato come sempre in quel di Pozzuoli, il cuore della zona flegrea, nonché nei pressi di Monte di Procida.

La città più vicina, oltre a Pozzuoli, è risultata essere Napoli, distante 11 chilometri dalla zona del sisma. Un’altra scossa di terremoto Campi Flegrei è stata localizzata sempre nella giornata di ieri ma alle ore 11:33 (in precedenza non segnalata). In questo caso l’evento tellurico è stato più lieve, avendo avuto una magnitudo di soli 1.2 gradi sulla scala Richter, e registrata nei pressi di Quarto e Bacoli, con Pozzuoli e Marano nel raggio di una decina di chilometri.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: NESSUN PROBLEMA DOPO LE DUE SCOSSE

Entrambe le scosse di terremoto Campi Flegrei sono state quindi molto lievi, ma come vi ricordiamo spesso e volentieri, essendo i sismi nella caldera estremamente superficiali, quindi con un ipocentro basso, il loro effetto viene amplificato, con la popolazione che le avverte chiaramente e andando giustamente nel panico.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, va segnalata una nuova importante, collegata seppur indirettamente alle scosse di terremoto Campi Flegrei: ieri è stato firmato il protocollo d’intesa in merito alla demolizione e abbattimento degli edifici abusivi, un accordo fra la regione Campania, la procura di Napoli e i sindaci dei vari comuni interessati. Per le attività di demolizione sono stati stanziati 2,3 milioni di euro, e tale misura dovrebbe consentire in tempi brevi l’abbattimento di tutti gli edifici abusivi, quindi privi delle regolari licenze edilizie, sorti nella zona flegrea.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: DAL PIANO ANTI ABUSIVISMO AGLI SFOLLATI

Con il rischio che si è venuto a creare a causa delle numerose scosse di terremoto degli ultimi due anni, c’è la possibilità che qualche edificio crolli, e quelli maggiormente attenzionati sono ovviamente gli abusivi, che potrebbero non essere stati realizzati secondo tutte le normali richieste di legge. In totale sono stati selezionati 15 edifici nell’area dei Campi Flegrei più altri 8 ad Ischia, e non è ben chiaro entro quanto verranno abbattuti ma in ogni caso nel giro di qualche settimana, dopo che è giunto il definitivo ok.

Infine si segnala una situazione incresciosa presso il Rione Sanità a Napoli, evidenziata ieri dal Tg5 con un servizio: alcune famiglie sono state evacuate da uno stabile dopo che lo stesso aveva dato segnali di cedimento causa continue scosse, ma negli scorsi giorni sono rientrate abusivamente negli stessi alloggi, non sapendo dove andare. Come loro vi sono centinaia di altre famiglie sfollate causa scosse di terremoto Campi Flegrei che stanno vivendo un dramma.