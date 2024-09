Importanti novità per quanto riguarda le scosse di terremoto Campi Flegrei. Nelle scorse ore, come riferito da Fanpage, è stata annunciata una nuova prova di evacuazione in vista del prossimo mese di ottobre, simulando un’eruzione vulcanica della caldera. Dopo le esercitazioni flop degli scorsi mesi, che erano state disertate dalla popolazione locale, la Protezione Civile invita nuovamente i residenti a presentarsi per un “addestramento” in vista di un eventuale evento catastrofico, un terremoto Campi Flegrei di magnitudo importante o eventualmente una eruzione vulcanica disastrosa.

Nel dettaglio l’evacuazione riguarderà i comuni di Napoli e Pozzuoli, ma anche Marano, Giugliano, Quarto, Monte di Procida e Bacoli, i 7 paesi della zona rossa. Obiettivo, simulare il passaggio dallo stato attuale di allerta, di colore gialla, a quello arancione, arrivando poi al rosso, e a guidare ed istruire le persone saranno la protezione civile, ma anche le forze dell’ordine locali, gli uomini del 118 e infine il personale dei vigili del fuoco.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, NUOVO TEST DI EVACUAZIONE: COSA SUCCEDERA’

Come detto in precedenza, le prove di evacuazione sono cominciare ad aprile, quindi sono proseguite a giugno, ed ora si ripeterà il test con un nuovo aggiornamento previsto per il mese di ottobre, di modo da effettuare una simulazione in caso dovesse verificarsi una grande eruzione che comporti uno sfollamento in tempi brevi.

Si invita vivamente la popolazione a partecipare visto che, qualora (speriamo mai), dovesse realmente registrarsi un terremoto Campi Flegrei terrificante, i residenti sapranno come muoversi, quindi quali cose portare con se, quali via di fuga e utilizzare e dove recarsi dopo aver abbandonato il proprio alloggio, oltre a numeri utili da contattare, nonché le strutture che resteranno attive durante un eventuale passaggio alla zona rossa. Le prove di evacuazione riguarderanno circa 500mila abitanti, quelli residenti nella zona rossa, mentre le auto che dovranno essere spostate saranno circa 280mila, per un tempo massimo di 72 ore, tre giorni dall’evento disastro.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, PRONTA NUOVA PROVA DI EVACUAZIONE: LE POSSIBILE DATE

Ma quando si terranno di preciso? Fanpage spiega che non vi è ancora una data sul calendario, ma l’ipotesi maggiormente accreditata è che il test avvenga nella seconda settimana di ottobre, quindi indicativamente fra il 7 e il 13 del mese, molto probabilmente nel weekend, le giornate in cui le persone sono maggiormente disponibili per motivi di lavoro.

Nel corso del test sarà simulata anche l’evacuazione di edifici sensibili come ad esempio le carceri, ma anche le Rsa, le residenze per anziani, e si tratterà di un appuntamento cruciale per capire se la macchina organizzativa sia “ben oliata” o meno. Durante la nota scossa di terremoto Campi Flegrei di 4.4 gradi sulla scala Richter di fine maggio, si erano verificati dei problemi, di conseguenza si cercherà di comprendere se saranno stati superati o per lo meno risolti. Rimaniamo in attesa di notizie più certe.