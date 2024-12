Andiamo a fare il punto sulle scosse di terremoto Campi Flegrei con il consueto resoconto degli ultimi giorni, ovvero, il bollettino settimanale contenente tutte le informazioni riguardanti i movimenti tellurici della zona. Ancora una volta i numeri restituiti dai tecnici dell’osservatorio vesuviano dell’Ingv sono decisamente positivi visto che fotografano una situazione di calma sia dal punto di visto tellurico quanto bradisismico, con frequenza e forza delle scosse di terremoto Campi Flegrei che sono in continua discesa ormai da mesi.

Terremoto oggi Vicenza M 1.3/ Ingv ultime notizie, lieve sisma anche a Pordenone

Un 2024 che giunge quindi alla conclusione e che si può dividere in due grandi fasi per quanto riguarda i sismi lungo la caldera: da una parte una prima fase fino all’inizio dell’estate, caratterizzata da continue scosse, fra cui quella di magnitudo 4.4 gradi sulla scala Richter dello scorso 20 maggio, la più devastante di tutte; dall’altra, una seconda fase invece di calma piatta, dove i terremoti sono diminuiti drasticamente sia in numero quanto in forza. Ma vediamo quindi nel dettaglio il nuovo report che è stato prontamente pubblicato sulla pagina Facebook “Quelli della zona rossa vulcano Campi Flegrei”, e che segnala solamente 22 movimenti tellurici nella settimana dal 16 al 22 dicembre scorsi.

Terremoto oggi ad Agrigento, magnitudo 2.4/ Ultime notizie Ingv: sciame sismico in provincia di Perugia

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, MAGNITUDO MASSIMA 1.7

La magnitudo massima è stata di 1.7 gradi sulla scala Richter, di conseguenza parliamo di scosse molto leggere che non hanno avuto alcun effetto. Sono state comunque avvertite visto che le scosse di terremoto Campi Flegrei tendono ad essere decisamente superficiali, ma la cosa che conta è che non hanno provocato danni ne tanto meno dei feriti. Il nuovo report scosse di terremoto Campi Flegrei ha segnalato anche la presenza di uno sciame sismico, ovvero, una serie di eventi tellurici ravvicinati facenti parte di un’unica grande scossa, con una magnitudo massima di 1.7 gradi sulla scala Richter, per un totale di cinque movimenti in totale.

Terremoto oggi a Cuneo, magnitudo 2.6/ Ultime notizie Ingv: violenta scossa da 5.8 in Argentina

Come vi ripetiamo sempre, l’evento sopracitato del 20 maggio continua quindi ad essere il principale degli ultimi anni, ma in generale da quando vi sono le rilevazioni della magnitudo in zona.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL PUNTO SUL BRADISISMO

Nessun allarme segnalato anche per quanto riguarda il bradisismo, il sollevamento del suolo, che anche nell’ultimo bollettino sulle scosse di terremoto Campi Flegrei ha registrato la media dell’ultimo periodo. Parliamo di un sollevamento di dieci millimetri ogni mese dal primo agosto 2024 ad oggi, mentre fino al 31 luglio il sollevamento medio era stato di 20 millimetri ogni mese. Tenendo conto dei dati dal primo gennaio 2024, il sollevamento totale è stato di 18,5 centimetri, mezzo centimetro in più rispetto al report della scorsa settimana.

Dal novembre 2005, dall’inizio della crisi bradisismica, il sollevamento è invece di 136,5 centimetri, mentre da gennaio 2011 è di 132,5. Nulla di particolarmente rilevante anche per quanto riguarda le emissioni di CO2 alla caldera, che rientrano perfettamente nella media del periodo.