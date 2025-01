E’ stato diramato il consueto bollettino riguardante le scosse di terremoto Campi Flegrei dell’Osservatorio Vesuviano, precisamente il report mensile riferito al mese di dicembre 2024. Anche l’ultimo mese dell’anno si è chiuso con dei dati senza dubbio rassicuranti e positivi, viste che le scosse sono state poche ma soprattutto hanno avuto una magnitudo molto bassa, non andando ad incidere in maniera significativa sul fenomeno del bradisismo.

Nel dettaglio, come si legge sul bollettino mensile scosse di terremoto Campi Flegrei, sono stati in totale 273 i movimenti tellurici in zona, con una magnitudo massima di 3.4 gradi sulla scala Richter. Del totale, più della metà, leggasi 185, sono stati individuati nella zona di Pozzuoli, Bagnoli e Agnano, il classico epicentro delle scosse di terremoto Campi Flegrei e un’altra costanza è stato l’ipocentro, la profondità, con una media di circa 4 km sotto il livello del mare, quindi scosse decisamente superficiali.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, TUTTI I NUMERI DEI SISMI LUNGO LA CALDERA

Il numero di scosse di terremoto, fa notare l’Osservatorio Vesuviano, è dato in diminuzione rispetto a novembre 2024, quando i sismi totali erano stati 308, ma la magnitudo è stata in quel caso ridotta, 2,2 gradi massima contro appunto i 3.4 di dicembre. In merito al fenomeno del bradisismo, continua a mantenersi sui livelli degli ultimi mesi il sollevamento del suolo, leggasi circa un centimetro al mese, così come da inizio agosto 2024.

Nel corso dell’anno 2024, quindi dal primo gennaio al 31 dicembre, il suolo si è sollevato di 18,5 centimetri, mentre dal novembre del 2005 il sollevamento è stato di 136,5 centimetri, rilevazione quest’ultima in aumento rispetto a novembre, quando era stato segnalato un innalzamento di 135,5 centimetri. Tutto nella norma per quanto riguarda la situazione geochimica e dei flussi termali, di conseguenza non sembrano esservi segnali di rottura rispetto allo scenario piuttosto tranquillo delle ultime settimane.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, I DETTAGLI DEL BOLLETTINO SETTIMANALE

L’Osservatorio Vesuviano ha reso pubblicato anche il bollettino dell’ultima settimana, quella che va dal 30 dicembre al 5 gennaio 2025, segnalando in questo caso solo 24 terremoti, per una media di poco superiore alle 3 scosse ogni giorno. Si tratta di un numero comunque in aumento rispetto alla precedente settimana, quando erano state 13 le scosse.

La magnitudo massima è stata comunque molto leggera, di 2.0 gradi sulla scala Richter, mentre il sollevamento del suolo, come già precisato sopra, è rimasto costante di un centimetro ogni 30 giorni circa, per un sollevamento che dal primo gennaio 2024 è stato pari a 19 centimetri, quindi mezzo centimetro in più rispetto alla rilevazione di dicembre. Ciò che ci restituisce l’Osservatorio è quindi una situazione tutto sommato di calma, sperando ovviamente che non si tratti della classica quiete prima della tempeste. Sono mesi ormai che non si registrano scosse importanti ai Campi Flegrei, anche se i tremori non mancano.