Siamo pronti a fare il punto sulle scosse di terremoto Campi Flegrei, con il consueto bollettino e report dell’ultima settimana. L’Osservatorio Vesuviano ha pubblicato tutti i dettagli in merito al periodo che va dal 23 dicembre 2024 al 29, (la scorsa settimana) segnalando quindi cosa è accaduto nella zona flegrea dal punto di vista sismico e vulcanologico. La prima cosa da sapere, come comunicato dagli esperti, e che per l’ennesima settimana non si sono registrati dei segnali che fanno presagire un cambiamento imminente dello scenario nel breve periodo, di conseguenza non vi è nulla di preoccupante da temere.

Una situazione quindi di tranquillità che perdura praticamente dallo scorso mese di maggio, da quando si è registrata la famosa scossa di terremoto Campi Flegrei di magnitudo 4.4 gradi sulla scala Richter, ad oggi la più importante da quando si effettuano le registrazioni. In merito al numero di eventi sismici localizzati dal 23 al 29 dicembre 2024, sono stati in totale solo 13, quindi in calo rispetto alla settimana precedente quando il numero era già stato molto basso, solo 22.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, I DETTAGLI DEL REPORT

Si tratta di una media di nemmeno due scosse al giorno, con una magnitudo massima tra l’altro molto leggera, pari a 1.6 gradi sulla scala Richter. Nel corso di questi eventi è stato individuato anche uno sciame sismico, quello del 23 dicembre 2024 caratterizzato da 4 diversi movimenti tellurici con una magnitudo massima di 1.6 gradi nell’area di Pozzuoli.

Per quanto riguarda la questione fastidiosa del bradisismo, il sollevamento del suolo si sta mantenendo costante con 10 millimetri ogni mese, per un totale di 18.5 centimetri di sollevamento dal primo gennaio 2024 al 29 dicembre dello stesso anno, lo stesso livello del precedente bollettino settimanale. Infine la solita analisi sui flussi geochimici lungo la caldera, con un valore medio della temperature lungo la fumarola principale che è stata di 97 gradi centigradi, senza alcuna variazione significativa.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IERI UNA SCOSSA DI M 1.9

Da segnalare che nella giornata di ieri si è verificata una scossa di terremoto Campi Flegrei con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter individuata vicino alla spiaggia di Lucrino. L’evento è stato segnalato alle ore 17:04 ad una profondità di 2,7 chilometri e nonostante la magnitudo molto leggera sono stati molti coloro che hanno avvertito la scossa.

Sono stati diversi i cittadini che hanno segnalato attraverso i social, a cominciare da Facebook, come ad esempio chi ha scritto “Eppure sembrava molto più forte. Meglio così”, ma anche le parole: “Sentito forte boato e conseguente scuotimento di alcuni secondi”. E ancora: “Avvertita con boato e scuotimento piuttosto prolungato”, infine: “Sentito più il boato che le vibrazioni”. Al di là di queste segnalazioni, come da prassi, la scossa di terremoto Campi Flegrei di ieri non ha comunque causato danni ne tanto meno dei feriti.