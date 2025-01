Una nuova scossa di terremoto Campi Flegrei è stata segnalata nella giornata di ieri, martedì 7 gennaio 2025. Con l’avvento del nuovo anno sembra che i movimenti tellurici nella zona flegrea si siano intensificati, a cominciare appunto dall’ultima segnalazione avvenuta alle ore 3:36, così come comunicato in via ufficiale dal sindaco di Pozzuoli alla cittadinanza.

Nel dettaglio la scossa è stata localizzata in via Vecchia delle Vigne, ed ha avuto una magnitudo leggera, 1.5 gradi sulla scala Richter. La sua profondità è stata di 2,6 chilometri sotto il livello del mare, e come fatto sapere dal primo cittadino puteolano, la scossa di terremoto Campi Flegrei potrebbe essere stata accompagnata da un forte boato.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LA CALDERA TORNA A TREMARE NEL 2025

L’evento è stato segnalato, come spesso e volentieri accade, anche sulla pagina Facebook “della zona rossa”, frequentata appunto da moltissimi residenti della caldera, e dove sono stati appunto postati i propri commenti, come ad esempio chi ha scritto: “Mi era sembrata più forte”, e un altro risponde “anche a me,e sono state 2”, un altro aggiunge: “L’ho avvertita a via Napoli”.

Sono state registrate in totale due scosse, una alle 3:36 e una alle 3:37 in zona Cappuccini: “Sentite via Diano, era una sensazione che non mi mancava”, aggiunge un utente su Facebook, quindi anche altre segnalazioni in contrada Pisciarelli, in via Cofanara e infine ad Agnano. Come mai tutte queste segnalazioni? Si starà giustamente domandando qualcuno, e la risposta è semplice: le scosse di terremoto Campi Flegrei sono solitamente molto superficiali, di conseguenza il loro effetto viene attutito, inoltre non va dimenticata la questione del bradisismo, il famoso sollevamento del suolo, che accompagna ogni scossa registrata in zona.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, FRA SISMI E SEGNALAZIONI SU FACEBOOK

Il doppio sisma localizzato in queste ore ai Campi Flegrei è l’ultimo di una serie di scosse, tutte comunque molto leggere, che si sono verificate negli ultimi sei giorni, precisamente dallo scorso 2 gennaio 2025. Ad esempio nella giornata di ieri, 6 gennaio, alle ore 21:17, è stata registrata una scossa in via Solfatara, sentita anche in via Pisciarelli. Il 4 gennaio 2025, invece, l’Osservatorio Vesuviano ha comunicato al sindaco di Pozzuoli un altro evento tellurico, in questo caso con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 17:21, con una profondità di 3,8 chilometri.

Anche in questo caso c’è stato il consueto boato che è stato avvertito in particolare dagli abitanti residenti nelle zone costiere di Pozzuoli. Infine la scossa di terremoto Campi Flegrei registrata lo scorso due gennaio, subito dopo il Capodanno, alle ore 17:04 locali con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter. Anche in questo caso l’ipocentro era stato molto leggero, solo 2,7 chilometri sotto il livello del mare. Tante scosse ma siamo comunque lontani dal picco massimo del 2024, quella scossa di magnitudo 4.4 gradi che ha terrorizzato gli abitanti dei Campi Flegrei lo scorso 20 maggio.