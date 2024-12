Diverse scosse di terremoto Campi Flegrei sono state registrate nella giornata di oggi, 6 dicembre 2024, fra cui una superiore alla magnitudo tre.zero gradi sulla scala Richter che ha ovviamente fatto venire un po’ di paura ai residenti della famosa zona russa del vulcano. Nel dettaglio, come comunicato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dall’osservatorio vesuviano, l’evento sismico principale è stato quello delle ore cinque e trentatre minuti, con una magnitudo di ben 3,4 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è stato segnalato a cinque chilometri circa da Pozzuoli e a una decina da Napoli, ed è stato chiaramente avvertito dalla popolazione locale anche perchè nel corso della scorsa notte sono stati registrati altri quattro terremoti in zona Campi Flegrei, a cominciare da quello di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 1:59, quindi quello delle ore 5:37 di magnitudo 1.4 gradi e infine, andando per importanza, quello delle ore 6:19 con una magnitudo di 1.3 gradi, il più leggero dei quattro.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: LE SEGNALAZIONI SU FACEBOOK

Come da copione non sono mancate le segnalazioni online, a cominciare da quelle della pagina Facebook “Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei”, dove sono stati centinaia i commenti, come ad esempio chi ha scritto: “Mamma mia e che nottata”, ma anche “Ne stanno facendo più lievi ma si avvertono”, e ancora: “Due scossoni suolo San Gennaro”.

C’è anche chi parla di mobili che hanno tremato, come ad esempio questo utente: “L’ho sentita ma senza boato solo il letto ondulante”, e simile il pensiero di quest’altro: “Gerolomini molto forte la prima, seguita da una meno forte, e una terza leggera. Tremore forte, movimento mobili e altri oggetti”, così come: “Svegliato a Bagnoli con letto ballerino”. C’è chi aggiunge: “Quarto sentita forte e chiaro”, e infine chi si domanda: “Era appena finito e ora si ricomincia cosa ci dobbiamo aspettare?”.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: IL RITORNO DEGLI EVENTI IMPORTANTI DOPO UN PERIODO DI CALMA

In realtà le scosse di terremoto Campi Flegrei non erano affatto finite, ma erano date semplicemente in diminuzione, sia in quanto a numero sia soprattutto per quanto riguarda l’intensità, ma nessuno fra gli addetti ai lavori aveva mai spiegato che il lungo evento bradisismo si fosse concluso, precisando invece che bisognava aspettare ancora un paio di mesi per comprenderlo.

Evidentemente le scosse di terremoto Campi Flegrei sono più vive che mai, così come dimostrato dalla giornata di oggi ma anche dallo sciame sismico (seppur più lieve), localizzato ieri. Gli eventi odierni restano però significativi in quanto era diverse settimane che le scosse di terremoto Campi Flegrei non superavano la magnitudo di due/tre gradi sulla scala Richter. In ogni caso il sisma più forte non è stato “superato”, e ci riferiamo al movimento tellurico dello scorso 20 maggio 2024, con una magnitudo di 4.4 gradi sulla scala Richter.