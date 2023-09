Terremoto Campi Flegrei M 2.5/ Ingv ultime notizie: epicentro a Pozzuoli, boato e paura

Continuano a tremare i Campi Flegrei. Una scossa di terremoto è avvenuta prima della mezzanotte di oggi, sabato 30 settembre 2023, per la precisione alle ore 23:57. Il sisma è di magnitudo 2.5 e con epicentro a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Nello specifico, la sala operativa dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – osservatorio vesuviano (Ingv-Ov) di Napoli ha fornito anche le coordinate geografiche: latitudine 40.8280, longitudine 14.1300 e con ipocentro ad una profondità di tre chilometri.

I Comuni entro i 10 chilometri dall’epicentro del terremoto sono Bacoli, Quarto, Monte di Procida, Marano di Napoli, Calvizzano e Napoli. In precedenza, si era verificata un’altra scossa di terremoto, sempre ai Campi Flegrei, di magnitudo 2.2 con epicentro sempre nel Comune di Pozzuoli, in particolare, nei pressi della Solfatara. In questo caso la scossa di terremoto è stata registrata alle ore 22:04 ora italiana.

TERREMOTO AI CAMPI FLEGREI: BOATO E PAURA

Stando a quanto riportato da Il Mattino, il terremoto ai Campi Flegrei che si è verificato in serata segue una sequenza sismica caratterizzata da eventi di bassa magnitudo registrati in mattinata, poi conclusa in serata. Non sono mancati momenti di paura però per i residenti, che segnalano di aver avvertito tremore accompagnato da un boato. Dunque, l’attenzione resta molto alta. Invece, Rainews riporta che il terremoto è stato avvertito anche dalla popolazione dei Comuni limitrofi e dei quartieri occidentali di Napoli.

In ogni caso, Italo Giulivo, direttore generale della Protezione civile della Campania, precisa che «in questo momento non ci sono collegamenti ufficiali da parte dell’Ingv tra il bradisismo e la possibile eruzione dei Campi Flegrei». A proposito dello sciame sismico in corso, Giulivo parla di «un movimento del terreno che si gestisce anche avendo la piena conoscenza della vulnerabilità delle singole strutture».

