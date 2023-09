Terremoto oggi Viterbo M 2.4/ Ingv ultime notizie, lieve scossa ai Campi Flegrei

Anche oggi, venerdì 29 settembre 2023, è giunto il momento di scoprire quali siano state le principali scosse di terremoto che sono state registrate in Italia e all’estero dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo sisma degno di nota è stato quello localizzato a un chilometri a nord ovest di San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo, nella regione Lazio.

Si è trattato di un movimento tellurico avente avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 2:26 fra giovedì 28 e venerdì 29 settembre 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 42.6990 gradi di latitudine, 11.9020 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona, come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, registrati i comuni di Grotte di Castro, Acquapendente, Castel Giorgio, Onano e Gradoli, località del viterbese ma anche della provincia di Terni, mentre la città con almeno 50mila abitanti è risultata essere proprio Viterbo, distante 35 chilometri dalla zona dell’epicentro, con Perugia a 60 chilometri, quindi Terni a 63 e Grosseto a 65.

TERREMOTO OGGI CAMPI FLEGREI

Nella giornata di oggi è stata registrata un’altra scossa di terremoto in località Campi Flegrei, ennesimo evento tellurico in questa zona della provincia di Napoli. Il sisma è stato comunque molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto alle ore 2:20 della notte passata, Come comunicato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), l’evento ha avuto le coordinate geografiche pari a 40.8230 gradi di latitudine, 14.1340 di longitudine, e una profondità di 1 chilometro sotto il livello del mare.

In zona localizzati i comuni di Bacoli, Quarto, Monte di Procida, Marano e Calvizzano, mentre Pozzuoli, distante 5 chilometri, è risultata la cittadina con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro, seguita da Napoli a 10 chilometri, quindi Giugliano in Campania a 13, poi Casoria e Aversa. Le scosse segnalate non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

