Terremoto Campi Flegrei/ Nuovo sciame sismico, scossa di magnitudo 2.6 gradi

Non si placano le scosse di terremoto in quel di Campi Flegrei, zona che sta tremando ormai da settimane, compresi due movimenti tellurici di magnitudo 4.2 e 4.0, i più forti degli ultimi 40 anni. La gente del posto è preoccupata e spaventata, teme che gli edifici crollino, di conseguenza ad ogni scossa violenta scende in strada per evitare il peggio. Il problema principale è che gli edifici stanno venendo continuamente scossi, sottoposti quindi a sollecitazioni che non dovrebbero avere, e che a lungo andare potrebbero causare ovviamente dei danni.

Nessuno sa però quando queste continue scosse di terremoto ai Campi Flegrei si placheranno, e a riguardo il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, parlando con i microfoni di Sky Sport, ha spiegato: “Il rischio zero non esiste: stiamo monitorando la situazione, le scosse continueranno in un’entità non preoccupante ma bisogna stare all’erta: la scienza è certa fino a un certo punto, bisogno stare tutti attenti. Se 40 anni fa ci fosse stata attenzione forze oggi si potrebbe ridimensionare la situazione”.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL PUNTO DEL DIRETTORE DELL’OSSERVATORIO VESUVIANO

Sulla vicenda si è espresso anche Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano, che intervistato dai microfoni di Canale 21, ha parlato così della scossa di terremoto di magnitudo 4.0 ai Campi Flegrei della sera di lunedì: “Si è trattato di un terremoto superficiale, le persone lo hanno sentito bene soprattutto nell’area di Agnano, più vicina all’epicentro. Ci aspettiamo anche altri eventi, ma al di là di qualche calcinaccio caduto, allo stato non sembra ci siano danni importanti alle strutture”.

E ancora: “L’attività sismica prosegue e proseguirà. Su questo nessun dubbio. Il sollevamento del suolo continuerà. La difese da adottare consistono nei comportamenti corretti da tenere. Bisogna gestire la paura e fare tutte le verifiche del caso agli edifici. I terremoti – conclude – non sono prevedibili ma posso assicurare che si sta facendo di tutto per mitigare gli effetti del sisma”. Da segnalare infine due ulteriori scosse di terremoto registrate stamane ai Campi Flegrei, una di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter alle ore 10:46 e una di M 1.7 alle 10:18.











