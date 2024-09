Le scosse di terremoto Campi Flegrei sono nettamente in diminuzione, e anche il fenomeno del bradisismo, il sollevamento del suolo, è in riduzione. Questo quanto certificato dall‘ultimo bollettino dell’Osservatorio Vesuviano dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, appunto settimanale attraverso cui si fa il punto sulla situazione nella zona flegrea. Come si legge sul sito di Fanpage, giungono quindi buone notizie, a cominciare appunto dalla suddetta velocità di sollevamento del suolo che anche se non si è fermata si è comunque ridotta.

Che la situazione stesse migliorando ai Campi Flegrei, gli addetti ai lavori lo avevano già intravisto all’inizio del mese di luglio, e con il nuovo bollettino ufficiale pubblicato ieri, martedì 3 luglio, si è avuta la definitiva conferma. Tutto merito anche delle scosse di terremoto Campi Flegrei sono nettamente diminuite nelle ultime settimane, e negli scorsi sette giorni sono state solo 28, fra cui una sola significativa, quella che ha registrato una magnitudo di 3.7 gradi sulla scala Richter localizzata il 31 agosto scorso.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: NESSUNA SCOSSA RILEVANTE

Non si è mai quindi superata la magnitudo di 4.0 gradi, di conseguenza la più alta dell’ultimo anno resta quella di 4.4 gradi localizzata alla fine del mese di maggio, e considerata una sorta di terremoto “spartiacque”, avendo causato lo sfollamento di centinaia di persone. Secondo gli esperti, il fatto che il numero di movimenti tellurici sia in netta diminuzione, significa che questa tendenza dovrebbe continuare anche nel futuro prossimo, di conseguenza è lecito attendersi poche scosse nei prossimi sette giorni, e quindi, con una possibile ulteriore diminuzione del fenomeno del bradisismo.

Più sismi vengono registrati e più il suolo si muove, ed è per questo che il periodo di calma attuale viene visto di buon occhio dai professionisti del settore. L’Osservatorio Vesuviano ha fatto sapere che il valore ufficiale del sollevamento del suolo verrà fornito solo nei prossimi giorni, nell’attesa non vengono segnalate novità per quanto riguarda i parametri geochimici, che sono costantemente sotto stretta osservazione di conseguenza non sono attese particolari evoluzioni dei fenomeni nei prossimi giorni.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: UN’ESTATE 2024 SERENA NELLA CALDERA

Un’estate che si appresta quindi a concludersi in maniera positiva per i cittadini dei Campi Flegrei, tenendo conto delle poche scosse di terremoto registrate e del fatto che i turisti, soprattutto quelli stranieri, si siano presentati in massa, non spaventati quindi dalle notizie dell’ultimo anno provenienti dalla Caldera.

Il governo e i Comuni stanno nel frattempo preparandosi ad una eventuale scossa di terremoto Campi Flegrei devastante e stanno predisponendo tutti i piani di evacuazione ad hoc, a cominciare da Napoli, dove è prevista la “fuga” di circa 300mila persone: uno spostamento tutt’altro che semplice. La speranza, ovviamente, è che il piano di evacuazione (che verrà oggi discusso in Consiglio), rimanga solamente sulla carta.