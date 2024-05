Terremoto Campi Flegrei oggi M 3.2/ Sciame sismico nella notte: tanta paura e gente in strada

Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata oggi ai Campi Flegrei. Ancora una volta la zona flegrea nell’area di Pozzuoli, torna a tremare in maniera significativa. Secondo quanto raccolto dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, così come si legge sul sito dello stesso, il terremoto più importante ha avuto una magnitudo di 3.2 gradi sulla scala Richter. È stato localizzato nel cuore della notte passata, di preciso alle ore 3:47 fra lunedì 6 e martedì 7 maggio 2024, e le sue coordinate geografiche, raccolte dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), sono state 40.8270 gradi di latitudine 14.1450 di longitudine e una profondità di 2 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto oggi Ferrara M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina

In zona sono stati individuati i comuni di Quarto, Bacoli, Monte di Procida e Calvizzano, mentre la città con almeno 50mila abitanti individuata in zona è risultata essere Pozzuoli, distante solo 5 chilometri, con Marano di Napoli a 9 chilometri, quindi il capoluogo campano sempre a nove chilometri, poi Giugliano in Campania a 12, Casoria a 15, e infine Ercolano e Aversa a 17. Secondo quanto segnalato da Repubblica, sono moltissime le persone che hanno avvertito questa ennesima scossa di terremoto ai Campi Flegrei. “Abbiamo sentito un boato”, hanno segnalato in molti, con la paura che ovviamente è stata altissima.

Terremoto oggi Cosenza ML 2.0/ Ingv ultime notizie: scossa anche nel Mar Tirreno

TERREMOTO CAMPI FLEGREI OGGI M 3.2: REGISTRATA ANCHE UNA SCOSSA DI M 2.9

Secondo quanto fatto sapere dal comune di Pozzuoli attraverso una nota Ingv, in totale si sarebbero verificate ben 135 scosse di terremoto dalla mezzanotte di oggi, fra cui la più importante elencata sopra, ma anche una di magnitudo 2.9 gradi sulla scala Richter, quest’ultima alle ore 5:53 e con una profondità di 1,4 chilometri sotto il livello del mare.

Stando a quanto scritto dal portale Open, la scossa principale è stata avvertita in particolare nella zona di Agnano dove non sono mancate le persone che sono scese in strada, decisamente spaventate. Al momento non si registrano comunque danni ne feriti.

Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.6/ Ingv ultime notizie, scosse anche a Bari e Foggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA