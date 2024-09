Anche la giornata di oggi, sabato 28 settembre 2024, si è aperta serenamente con nessuna scossa di terremoto Campi Flegrei da registrare. Si conferma quindi il periodo di relativa quiete, anche se i residenti della zona, giustamente, non sono così calmi come i movimenti sismici, anzi. Come riferisce il Corriere della Sera ci sono 1.500 persone in quel di Pozzuoli che attendono di conoscere il proprio destino, sfollati dopo la scossa di terremoto dello scorso 20 maggio, quella di magnitudo 4.4 gradi sulla scala Richter, che aveva obbligato le autorità ad evacuare numerosi edifici visto il rischio crollo.

Ieri la Protezione Civile e il sindaco Manzoni hanno tenuto un incontro con la cittadinanza in vista delle esercitazioni del prossimo mese di ottobre, e nel corso del faccia a faccia ci sono state delle contestazioni. Molti hanno infatti chiesto dove fossero i fondi per le case, i 20 milioni di euro messi a disposizione dal governo nel decreto Terremoto Campi Flegrei. Tante le domande che i puteolani hanno posto alle autorità, a cominciare appunto dal capire quando potranno tornare nelle loro case, ma anche, quando eventualmente arriveranno i soldi per permettere loro di trovare un alloggio stabile.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LO SCAMBIO DI BATTUTE CON CICILIANO

Se infatti le scosse di terremoto Campi Flegrei sono notevolmente diminuite negli ultimi mesi, soprattutto da luglio in avanti, i disagi restano, visto che ci sono 1.500 persone che sono fuori dalle proprie abitazioni da più di quattro mesi. Il capo della protezione civile, Ciciliano, ha cercato di rassicurare le persone dicendo che i fondi stanno arrivando, ma la risposta non è evidentemente bastata ai destinatari, tenendo conto che il termine ultimo doveva essere il primo settembre 2024.

“Questo è un tavolo tecnico” ha aggiunto Ciciliano, spiegando di aver scelto il referente sbagliato per la contestazione. Ed in effetti lo stesso non centra nulla con lo sblocco dei decreti, ma la popolazione di Pozzuoli è talmente esasperata che ormai non sa più a chi rivolgersi. La sensazione è che durante le esercitazioni in programma i prossimi 11 e 12 ottobre, difficilmente ci sarà il pienone visto il clima attuale.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL SINDACO DI POZZUOLI CERCA DI CALMARE I CITTADINI

Nel corso dell’intervento sulle scosse di terremoto CampiFlegrei e come si svolgeranno le prossime evacuazioni, anche il sindaco di Pozzuoli, Manzoni, ha cercato di calmare gli animi dei presenti, invano. Sono state infatti poste numerose domande che sono rimaste purtroppo senza risposta, come ad esempio un residente che ha sottolineato di rischiare una causa penale se non dovesse fare i lavori in tempo per la sua abitazione, per poi domandarsi se fosse possibile che ad ogni scossa di terremoto lui debba fare degli interventi.

C’è invece chi chiede che venga ripristinato il sisma bonus al 50%, di modo che si possano effettuare tutte le modifiche antisismiche agli edifici, così come sottolineato da un ingegnere presente. Richiesta a cui ha replicato il sindaco Manzoni che si è domandato: perchè non ne avete usufruito prima? Riferendosi in particolare agli abusivi e ricordando che ci sono ancora sfollati che sono rimasti nelle proprie abitazioni ma che a breve riceveranno una visita dagli agenti della polizia municipale, mentre le case abusive saranno abbattute.