Terremoto Croazia oggi, magnitudo 5.0/ Nuovo forte sisma avvertito anche a Trieste

Nuova forte scossa di terremoto in Croazia. La terra torna a tremare con un forte sisma di magnitudo 5 sulla scala Richter e così torna la paura in una zona già colpita duramente il 29 dicembre scorso. La scossa registrata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 gennaio 2021, intorno alle 18, è stata così violenta che è stata avvertita anche in Italia. Dai primi rilievi è emerso che il terremoto avrebbe colpito la stessa area della Croazia già interessata dal sisma dei giorni scorsi. Nello specifico, l’epicentro sarebbe stato individuato a circa 45 chilometri a sud est di Zagabria, nella zona di Petrinja. La scossa, avvertita distintamente pure oltre confine, è stata segnalata anche a Trieste, dove ci sono state centinaia di segnalazioni da parte dei residenti. L’EMSC (Centro Sismologico Euro Mediterraneo) ha inizialmente rilevato una magnitudo di 5.5 sulla scala Richter, che poi però è stata ridotta a 5.0.

TERREMOTO CROAZIA: CENTINAIA DI SEGNALAZIONI

Il terremoto si è verificato nella stessa zona rimasta semidistrutta per la violenta scossa di magnitudo 6.4 sulla scala Richter del 29 dicembre scorso. Sono 285 le segnalazioni che sono scattate in tempo reale sull’app “Rilevatori terremoto” in un raggio di 194 chilometri. La scossa, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Piccolo, è stata avvertita anche a Trieste, Grado e lievemente anche a Gorizia. Sull’entità della scossa di terremoto comunque ci sono dati contrastanti, perché GFZ German Research Centre for Geosciences aveva inizialmente riportato addirittura una magnitudo di 5.6 sulla scala Richter salvo poi ridurla a 4.8. Quel che più conta è che le conseguenze di questa scossa sismica non siano devastanti come quelle del terremoto avvenuto negli ultimi giorni di dicembre. Si attendono, dunque, aggiornamenti per capire se ci sono stati danni e conseguenze anche per le persone che si trovano in quella zona.

Felt #earthquake M5.0 strikes 47 km SE of Zagreb 28 min ago. Please report to: https://t.co/iRiGPhu6Bj pic.twitter.com/fYluL4OImw — EMSC (@LastQuake) January 6, 2021





