Terremoto oggi Croazia M 6.4/ Ingv ultime notizie: scossa avvertita anche a Bolzano

Una nuova scossa di terremoto si è verificata quest’oggi in Croazia. Come riferito poco fa dai professionisti dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è stato decisamente significativo, avendo avuto una magnitudo di 6.4 gradi sulla scala Richter. La scossa di terremoto è stata registrata alle ore 12:19 in Italia, quando in Croazia erano le 11:19, con un epicentro a circa 45 chilometri di distanza dalla capitale Zagabria, e le cui coordinate geografiche sono state 45.42 gradi di latitudine e 16.22 di longitudine.

L’ipocentro, la profondità, è stato decisamente superficiale, 10 chilometri sotto il livello del mare, e ciò ha ovviamente ha amplificato i già devastanti effetti del sisma. L’evento tellurico, vista la sua potenza, è stato avvertito anche in Italia, ed in particolare in tutta la zona del Friuli Venezia Giulia, ma anche in Veneto, a Bolzano e in Abruzzo, tutta una serie di segnalazioni che hanno interessato l’Italia da nord a sud, ed in particolare sulla versante adriatica.

TERREMOTO OGGI CROAZIA M 6.4: “STESSA SEQUENZA DI IERI”

Stando a quanto riferito dai media locali, il terremoto di oggi in Croazia ha colpito particolarmente la città di Petrinja, dove sono crollati diversi edifici e dove si è verificata anche l’interruzione della elettricità e di linee telefoniche. Non vi sono invece al momento notizie in merito a feriti o vittime, ma è probabile che a breve giungano aggiornamenti in tal senso, vista la potenza del sisma odierno. La Croazia era già stata interessata da una scossa di terremoto nella giornata di ieri, precisamente di magnitudo 5.2 gradi, e in seguito anche da un evento di assestamento di magnitudo 4.8. “Si tratta probabilmente della stessa sequenza di ieri – le parole all’agenzia Agi di Alessandro Amato dell’Ingv – quando ci sono state scosse fino a magnitudo 5 e purtroppo il versante adriatico propaga con molta intensità, quindi non sorprende si sia avvertito nel nord est italiano e anche al Centro”.



