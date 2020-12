Terremoto Croazia, scossa di M 5.2: si temono feriti/ Sisma avvertito anche a Trieste

Una forte scossa di terremoto è stata registrata quest’oggi in Croazia. Come riferito dall’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’evento è stato particolarmente consistente, in quanto la magnitudo è stata di 5.2 gradi sulla scala Richter. Nel dettaglio, il sisma si è verificato alle ore 6:28 italiane, e l’epicentro è stato identificato in una zona con coordinate geografiche pari a 45.43 gradi di latitudine e 16.22 di longitudine; l’ipocentro, la profondità, è invece stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma a 10 chilometri sotto il livello del mare.

Il terremoto in Croazia di magnitudo 5.2 gradi è stato susseguito da un altro evento tellurico, registrato alle ore 7:49 locali, con coordinate geografiche di 45.45 di latitudine e 16.28 di longitudine, e una profondità di 10 km. In questo caso il sisma è stato di magnitudo 4.8 gradi sulla scala Richter, leggermente inferiore alla scossa precedente.

TERREMOTO CROAZIA: TANTE SEGNALAZIONI A TRIESTE

Secondo quanto riferito dai colleghi di PrimaTrieste.it, il terremoto in Croazia è stato avvertito anche in numerose zone dell’estremo nord-est della nostra penisola, con diverse segnalazioni, con annesso tanto spavento, in particolare a Trieste, e in generale in tutto il Friuli Venezia Giulia. Il sisma ha interessato la zona di Petrinja, che si trova a circa una cinquantina di chilometri dalla capitale croata, Zagabria. Stando al Centro Ricerche simologiche Ogs, vi sarebbero dei danni agli edifici più vicini alla zona dell’epicentro, mentre non vi sono notizie in merito a feriti o a eventuali vittime. Nessun problema invece in quel di Trieste, dove ripetiamo, la paura è stata comunque tanta. La Croazia non è nuova a scosse di terremoto importanti, visto che lo scorso mese di marzo, un sisma di magnitudo 5.3 aveva colpito Zagabria provocando un morto e 27 feriti. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata, sperando che le notizie che ci giungano siano lievi.



