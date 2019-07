Terremoto Grecia, forte scossa di M 5.1/ Atene, i palazzi tremano: solo tanta paura

Forte scossa di terremoto in Grecia nelle ultime ore: secondo quanto rilevato dal locale centro sismologico, il sisma che ha colpito la penisola ellenica attorno alle ore 13 di oggi avrebbe avuto una intensità di magnitudo 5.1, pur non causando alcuna vittima o particolari danni agli edifici. Stando a quanto si apprende, l’epicentro del sisma si troverebbe a circa tre chilometri e nord-ovest del centro di Magoula (e a una profondità di circa dieci), nella regione dell’Attica ma la scossa è stata avvertita chiaramente anche nella capitale Atene dove tuttavia lo sterminato patrimonio architettonico non pare averne risentito. Insomma, solo tanta paura per la popolazione e, come si vede dalle immagini tv che vengono mandate in diretta, molta gente è scesa in strada ma le autorità locali non hanno emesso alcun ordine di evacuazione anche se parrebbero esserci state dei disagi nel sistema delle telecomunicazioni, andate in tilt dopo il terremoto.

SCOSSA DI TERREMOTO IN GRECIA: SOLO TANTA PAURA

La forte scossa di terremoto avvertita quest’oggi a ora di pranzo in diverse regioni della Grecia avrebbe lambito quindi solo marginalmente la capitale greca, stando a quanto comunicato dal centro sismologico europeo che ha fornito i primi dati a riguardo. Tra le poche situazioni di criticità segnalate vi sono state persone rimaste bloccate in ascensore e interventi di routine per supportare le persone anziane, mentre più disagi ha causato non solo il tilt delle telecomunicazioni ma la mancanza di corrente elettrica che ha interessato Atene. I primi sopralluoghi invece all’Acropoli hanno confermato che non vi è alcun danno mentre crolli sporadici hanno riguardato alcuni edifici, senza però coinvolgere i suoi occupanti. Stelios Petsas, portavoce del Governo ellenico, ha confermato che i pochi danni riguardano alcune case disabitate presso il porto del Pireo, mentre il sismologo Gerassimos Papadopoulos, intervistato a riguardo, ha inviato la popolazione alla calma pur non dicendosi sicuro che quella delle 13 sia stata la scossa principale e lasciando intendere che nelle prossime ore se ne potrebbero registrare delle altre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA