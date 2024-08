E’ in corso dalla serata di ieri uno sciame sismico in quel di Crotone, un lungo elenco di scosse di terremoto che sta continuando anche oggi, martedì 13 agosto 2024. Il sito ufficiale dell’Ingv segnala infatti centinaia di movimenti tellurici in provincia di Crotone, e per quanto riguarda la giornata odierna il più importante è stato senza dubbio quello localizzato a quattro chilometri a est di Umbriatico, appunto, nel crotonese. Il sisma è stato localizzato all’1 e 10 della scorsa notte ed ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter.

Si tratta di una scossa di terremoto che è stata localizzata a 34 chilometri da Crotone e a 60 da Catanzaro, e nella stessa zona è stato segnalato oggi un movimento tellurico nel mar Ionio Settentrionale, quindi nella zona di mare che bagna l’Italia fra Calabria, Basilicata e Puglia, alle ore 3:28 sempre della notte scorsa. In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, localizzato a 73 chilometri da Crotone e a 79 da Cosenza. Le scosse non hanno ovviamente causato danni ne feriti ma sono monitorate essendo appunto in corso da quasi 24 ore.

Sempre per la giornata di oggi si segnala una scossa di terremoto Campi Flegrei con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, registrata alle ore 3:49 della notte passata. Continua quindi la fase di calma nella zona flegrea, con un ultimo mese che sta facendo registrare davvero poche scosse e tutte molto lievi.

Segnaliamo infine un movimento tellurico che non vi avevamo segnalato nella giornata di ieri, leggasi quello avvenuto in Medio Oriente, fra la Siria e la Giordania, un movimento tellurico con una magnitudo di 5.4 gradi sulla scala Richter che i sismografi dell’Ingv hanno registrato quando era la tarda serata in Italia, leggasi le 22:56 di ieri, lunedì 12 agosto 2024: non sono stati segnalati dei danni.

